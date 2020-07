Marc Marquez s’arrête là en Andalousie

Alberto Puig, manager de l’équipe Honda Repsol, vient de confirmer que Marc Marquez ne roulera pas au Grand Prix d’Andalousie MotoGP.

Moins d’une semaine après sa fracture à l’humérus droit, le pilote Espagnol a tenté un comeback express. Opéré mardi dernier, il est revenu à Jerez ce jeudi. De repos vendredi, le pilote Honda a repris le guidon ce samedi matin en essais libres 3.

Son rythme était loin d’être mauvais, puisqu’il pointait à environ une seconde des meilleurs chronos. Mais Marquez était incapable d’enchaîner plus de quatre à six tours sans couper son effort.

Il s’est donc dirigé vers les qualifications, puis a rapidement décidé de couper court à son roulage. Avant même de signer un tour en Q1, il est rentré aux stands et s’est enfermé dans le camion de l’équipe. La nouvelle est tombée quelques minutes plus tard, c’est un forfait. Marc Marquez ne roulera pas dans le Grand Prix d’Andalousie.

Tous les espoirs de Honda Repsol reposent désormais sur Alex Marquez, dernier sur la grille. Le champion en titre MotoGP devrait effectuer son retour dans 15 jours, à Brno (République-Tchèque, 7-9 août).

BREAKIING NEWS 📋@marcmarquez93 will not start tomorrow's #AndaluciaGP 🏁

More info to follow at https://t.co/Up0SRc0Pd3#MotoGP pic.twitter.com/ky3UTaw5Vs

