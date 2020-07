Marc Marquez s’est cassé l’humérus droit !

Marc Marquez s’est fracturé l’humérus en chutant lors du Grand Prix d’Espagne MotoGP à Jerez. Il pourrait manquer la prochaine course.

Marc Marquez a vécu un Grand Prix calamiteux à Jerez. Parti 3e, le champion du monde en titre a ravi le leadership en quelques tours. Bien parti pour s’échapper, il a commis une petite erreur dans la courbe 4. Après seulement quelques tours, il pointait au 15e rang et devait donc remonter.

L’officiel Honda s’est employé à rattraper un à un ses adversaires. Très agressif, il a réussi à dépasser Jack Miller. À quelques tours de la fin, il pouvait viser la deuxième place de Maverick Vinales. Un moindre mal, derrière un Fabio Quartararo intouchable.

Chute et fracture pour Marc Marquez

Mais voilà, l’Espagnol a été trop gourmand. Quatre boucles avant l’arrivée, Marquez a glissé à l’accélération du virage 3. S’il a d’abord semblé indemne, sa violente chute l’a rattrapé. Emmené sur une civière, l’Espagnol a fini à la clinique mobile, pour y effectuer différents tests.

Et le verdict, lourd, très lourd verdict est tombé. Marc Marquez souffre d’une fracture de l’humérus droit. Le pilote Espagnol sera opéré mardi matin, à la clinique Dexeus de Barcelone. Impossible de savoir s’il prendra part ou non au Grand Prix d’Andalousie, 72 heures plus tard, toujours sur le circuit de Jerez. Stefan Bradl ou Takaaki Nakagami pourraient éventuellement le remplacer, en cas de forfait. Mais rien n’est joué.

Marc Marquez rejoint en tout cas Cal Cruthlow et Alex Rins, parmi les pilotes à s’être fait mal ce week-end. Le Britannique avait déclaré forfait après une chute au warm-up, tandis que l’Espagnol est tombé en fin de Q2 et s’est fracturé l’épaule droite. Nous ne manquerons pas de vous donner plus d’informations dès que possible. Restez connectés sur Le Mag Sport Auto.