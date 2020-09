Mario Kart Live : Home Circuit, la course en vrai, dans votre salon ! [Précommande]

Si vous êtes joueur, amateur de jeux vidéo et friand de consoles Nintendo, l’information n’a pu vous échapper. Effectivement, la semaine dernier, le géant japonais du jeu vidéo a présenté un tout nouveau concept de jeu de course. Si le thème, lui, est ultra-connu dans ce monde, son principe s’annonce ultra-jouissif. Focus sur Mario kart Live : Home Circuit, en précommande dès à présent sur Switch.

Mario Kart Live : les courses en direct de votre appart !

Avec Mario Kart Live : Home Circuit, Nintendo a pris les joueurs à revers pour faire ce que la firme japonaise maîtrise le mieux : innover ! Ainsi, le jeu de course n’est pas une suite à Mario Kart 8 Deluxe mais un tout nouveau concept. Pour faire court, il s’agit d’une offre incluant un karting miniature et tous les éléments permettant d’assembler un circuit. Un peu comme un circuit électrique si ce n’est que la piste en elle-même, est virtuelle.

Effectivement, une fois que vous avez décidé de votre tracé, à l’aide des portiques, le circuit va apparaître sur l’écran de votre Switch ou de votre Switch Lite. Mais ce n’est pas tout puisque, via une caméra embarquée présente dans la miniature vendue dans le pack, vous allez vivre l’action de l’intérieur, sur votre écran, comme si vous pilotiez réellement le karting…dans votre salon !!

Bien sûr, le jeu ajoute différents décors (neige, feu, eau, etc.) afin que l’environnement de votre appartement ou maison ne soit pas trop répétitif. De la même manière, des items sont proposées de manière virtuelle. Par ailleurs, jsuqu’à quatre joueurs peuvent participer, en local, à une même course. Pour peu que chacun ne dispose de son propre karting. Et l’on imagine que plus l’on possède de portiques, plus les circuits pourront être vastes !

Le pack est disponible dès à présent en précommande au tarif de 99 euros avec la possibilité de choisir Mario ou Luigi :