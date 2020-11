Mario Kart Live : le test du jeu de course en R.A sur console Switch

Il sera, assurément, l’une des stars des fêtes de fin d’année, dans les rayons jeux vidéo, aux côtés des Xbox Series X, PS5 et autre Mr Game and Watch : New Super Mario Bros. D’ailleurs, les packs Mario Kart Live : Home Circuit sont régulièrement en rupture, depuis la sortie du jeu en France. Toutefois, avant de craquer, nous nous devions de vous avertir sur une ou deux choses. Voici notre test du jeu exclusif à la console Nintendo Switch.

Mario Kart Live : Home Circuit, un concept frais

Alors que certains fans de Nintendo critiquent la firme de Kyoto en raison d’un supposé manque d’innovation, en termes de licences, la réponse du plombier a été efficace. Son nom : Mario Kart Live : Home Circuit. Un jeu qui fait appel à la technologie de Réalité Augmentée. Mais aussi, à notre fibre enfantine, puisque cette production Switch traverse l’écran pour s’inviter dans nos maisons et appartements.

En effet, le concept donne la possibilité de créer un véritable tracé (chacun étant libre de le dessiner à sa guise) dans son environnement personnel, avant de découvrir la piste en question sur l’écran de la Switch (mode portable) où sur son téléviseur. Surtout, c’est en utilisant un véritable karting miniature, équipé d’une caméra, que les joueurs vont pouvoir s’éclater. En clair, on se rapproche de l’esprit d’un circuit automobile électrique et miniature. Si ce n’est que là, nous sommes totalement libres de créer ce que l’on veut, à l’aide de quatre portiques. Lesquels disposant de différentes fonctions et animations virtuelles.

La grosse éclate !

Evidemment, si vous disposez d’amis ayant également acheté le coffret, alors des parties endiablées, jusqu’à quatre joueurs, s’offriront à vous. Avec un autre choix, qui vous est laissé, celui de regarder l’écran ou d’observer le karting se déplacer dans votre logement. Une dernière option qui pourrait toutefois causer votre perte, en raison des embûches virtuelles délivrées par le logiciel, que vous ne pourrez visualiser (logiquement) qu’en gardant les yeux rivés sur l’écran. Néanmoins, pour des spectateurs hypothétiques, le show est garanti ! Surtout si vous ponctuez « votre » circuit d’embûches comme des rampes de saut (un classeur fera l’affaire), des tunnels (sous un meuble ou autre), des surfaces glissantes (grande feuille de papier, etc.) et tout ce qui vous passera par la tête.

Côté contenu, ce MK Live ressemble beaucoup à Mario Kart 8 Deluxe. A savoir que, en collectant des pièces, vous débloquerez de nouveaux personnages, des véhicules inédits et même, des klaxons. De plus, le principe des différentes cylindrées et coupes (étoile, champignon, etc.) a été conservé. Sympa, non ? En tout cas, à ce stade du test, le résultat parait génialissime et forcément tentant. Oui mais…

Oui mais…

Le principal problème de Mario Kart Live vient justement de son concept novateur. Car si l’idée est vraiment novatrice et susceptible de vous divertir de manière qualitative et pendant de longues heures, reste à disposer de place. Car, bien qu’il soit possible de jouer dans une chambre minuscule, pour obtenir un brin de variété et même, de la technicité, mieux vaudra profiter d’un environnement vaste. Un très grand salon, par exemple. Dans le cas contraire, vous pourriez très vite vous lasser. Et à 100 euros le pack, cela peut faire mal…(Bien que le prix soit justifié, en particulier du fait de la présence de la caméra).

Sachant qu’à chaque fois que vous jouerez, vous serez obligé de reconstituer un circuit « physique ». En effet, impossible d’enregistrer une piste dans la console, par exemple en vue d’y jouer plus tard, pendant un déplacement. Pourtant, cette facette « enregistrement » aurait changé la donne. Tout en nuisant au concept original, il est vrai. L’autre souci, dans le même domaine, reste le fait de devoir enchaîner courses, coupes et cylindrées (mode championnat), potentiellement sur un seul et même circuit. A moins que vous ne changiez de tracé à chaque course -ce qui est possible. Une contrainte supplémentaire, en termes de temps et d’énergie. Mais après tout, en période de confinement, pourquoi pas.

Dans le cas contraire -si vous conservez le même circuit tout le long du championnat- la console vous apportera tout de même de la diversité. En effet, chaque course sera liée à un environnement spécifique (pluie, neige, feu, course aquatique etc.) et à des embûches/adversaires différents. Mais concrètement, cela ne transcende pas, visuellement, le circuit que vous avez créé. Et puis, seulement cinq adversaires dirigés par la console, cela reste faible. Dommage. Stipulons aussi la présence de bugs, avec l’I.A traversant des embûches physiques ou encore, des soucis de connexion, selon l’épaisseur de vos murs, si vous jouez sur plusieurs pièces.

Mario Kart Live Home Circuit : verdict en demi-teinte

Pour conclure, sachez que nous avons été enthousiasmés par notre expérience sur Mario Kart Live : Home Circuit. Mais nous avions de la place, donc la capacité à réaliser des pistes variées et truffées de pièges originaux. Si tel n’est pas votre cas (on pense aux petits appartements en ville…), très honnêtement, l’investissement nous parait difficile à justifier. Pourtant, vous vous amuserez énormément. Au début. Puis vous vous lasserez, très certainement.

Au final, c’est ce manque d’accessibilité qui fait de Mario Kart Live : Home Circuit un titre perfectible. Piégé par son concept génial, le jeu de course est donc réservé à celles et ceux profitant d’un vaste espace de jeu. Dans ce dernier cas, OUI, vous allez vous éclater avec cette exclusivité Switch, qui offre un réel vent de fraîcheur à l’industrie vidéoludique. Nintendo reste bien le maître dans l’art d’innover

La note Le Mag Sport Auto :

16/20 (si vous disposez de suffisamment de place pour diversifier les tracés)

On a adoré :

Le concept, tellement rafraichissant !

Les nombreux objets/véhicules à débloquer

Le jeu multi local

L’aspect créatif, presque sans limites

Le fait de découvrir son environnement…sur un écran !

Le spectacle pour les spectateurs (surtout avec 4 karts en piste !)

On a moins aimé :

Les ralentissements et quelques bugs

L’impossibilité d’enregistrer les circuits créés

La nécessité de disposer de beaucoup de place

Le nombre restreint d’adversaires