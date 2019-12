Mattia Binotto gêné lors des réunions Vettel/Leclerc

Mattia Binotto a décrit des premières réunions gênantes lorsqu’il s’agissait de gérer Sebastian Vettel et Charles Leclerc. Le boss de la Scuderia Ferrari estime toutefois avoir fait les bons choix.

Dès le début de 2019, les bases étaient posées chez Ferrari. Sebastian Vettel, plus expérimenté que Charles Leclerc, serait le premier pilote de l’équipe. Par conséquent, celui recevant la meilleure stratégie et l’avantage, grâce à de potentielles consignes. Ce lors des situations à égalité face à son jeune équipier monégasque.

Mais avant de rendre cela public, il a d’abord fallu l’annoncer aux pilote lors de différentes réunions. Des rencontres « très gênantes et difficiles à gérer » a avoué le directeur sportif de la Scuderia, Mattia Binotto à Motorsport.com.

Cette gêne n’était heureusement que passagère, jusqu’à devenir une habitude, continue Mattia Binotto: « Désormais, nous y sommes habitués. En fin de saison, c’est devenu de plus en plus aisé, ce qui veut dire que nous nous y habituons en tant qu’équipe. En course, nous pouvons toujours commettre des erreurs, en fin de compte, mais je suis vraiment sûr que les erreurs font partie du processus ».

Mattia Binotto compte mieux gérer ses pilotes en 2020

Et des erreurs, il y en a eu suites aux consignes d’équipes. Souvenons-nous ainsi de Bahreïn, ou Leclerc avait dépassé Vettel sans respecter le plan de l’équipe, l’inverse se produisant en Russie. De quoi faire monter la pression et mener au le clash final entre les deux pilotes. Lors du Grand Prix du Brésil, avec un accrochage et un double abandon. La première fois de l’histoire de la Scuderia Ferrari que ses deux pilotes s’accrochaient et abandonnaient en Formule 1.

« Ce n’était clairement pas un exercice facile et tout le monde peut faire mieux, a ainsi reconnu l’italo-suisse. Arguant toutefois « que la tentative de les gérer dès la toute première fois en Australie est quelque chose de différent. Il est souvent dit que nous aurions dû les laisser se battre dès la première course. Nous sommes toujours convaincus qu’essayer de les gérer est le moyen d’inscrire des points pour l’équipe jusqu’en fin de saison. Et nous croyons que, si vous optimisez les points de l’écurie à la fin également, vous optimisez aussi ce que peut être l’issue pour les pilotes. Donc nous avons essayé de les gérer dès la première course ».

Il s’agira de tenir cette parole en 2020. D’abord pour stopper la guerre entre les deux titulaires et ensuite remporter plus de courses. Mais Mattia Binotto l’assure, » je crois que nous pouvons être plus forts l’année prochaine. Désormais, nous avons des réunions avec les pilotes avant la course pour discuter des scénarios, de ce qui peut arriver, de ce que peut être la stratégie de l’équipe. Et la raison de cette nécessité de les gérer est importante car ce sont tous les deux de bons pilotes et ils doivent être respectés en tant qu’individus car tous les deux, quand ils démarrent la course, ont un objectif : pas de battre leur équipier, mais d’être le premier sous le drapeau à damier ».