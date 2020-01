Passé de directeur technique a directeur d’écurie, Mattia Binotto a vu son rôle évoluer au sein de la Scuderia Ferrari en 2019. Au point qu’il estime même ne pas être totalement qualifié pour ces responsabilités.

En 2019, pour sa première saison à la tête de la Scuderia Ferrari, Mattia Binotto a vécu un véritable enfer. Espoirs douchés, guerre entre ses pilotes, soupçons de triche sur le moteur, erreurs tactiques et pannes. Cette dernière campagne n’était pas rose pour les rouges…

Et surtout pour l’Italien, qui s’est retrouvé à devoir gérer tout cela. Il a donc souffert, en plus de prendre ses nouvelles responsabilités. Dans des propos relayés par Nextgen Auto, il a même avoué manquer de qualification dans certains domaines:

« Je considère que 90 % de l’équipe sportive est composée de techniciens. Maintenant, mon nouveau rôle couvre les 10 % restants : la communication, le marketing, les partenariats, le juridique. Il y a eu juste d’autres domaines qui se sont ajoutés, dans lesquels je suis peut-être moins qualifié (…) En tant que directeur technique, par le passé, j’avais simplement l’habitude de dépenser de l’argent, maintenant, comme directeur technique, je dois plus penser à faire des économies ou même à générer plus de revenus. »

Mattia Binotto a du avoir sa philosophie de travail

De nouvelles responsabilités allant de paire avec une philosophie de travail revue. Il est en effet désormais question pour lui de chapeauter tous les départements du Cheval Cabré, en Formule 1. Ceci afin de faire aller Ferrari au plus vite dans son développement comme sur la piste. Binotto peut heureusement compter sur sa formation d’ingénieur et son approche rigoureuse des procédures pour l’aider:

« Je suis convaincu qu’il est important d’avoir des procédures rigoureuses. C’est ce qui m’aide pour gérer une structure aussi grande que la nôtre. Et d’un autre côté, il est vrai qu’il faut s’occuper des relations avec les individus. Le côté humain, émotionnel, est fondamental. Mais c’est aussi une machine complexe qui doit fonctionner parfaitement. Et par-dessus tout, en F1, tout doit fonctionner de manière efficace et efficiente. Pour être clair, le problème n’est pas ‘comment développer quelque chose avec 1000 chevaux ?’ ; mais : ‘comment le faire avant les autres ?’. Donc il s’agit précisément d’avoir des processus efficients, qui vous permettront d’être plus rapides dans le développement. »

Des souvenirs mémorables sur le muret Ferrari

Malgré cela, Ferrari a subi de nombreuses déconvenues en 2019. Ce dès Melbourne, suite à des essais hivernaux pourtant rondement menés. Puisque la Scuderia s’était montrée au niveau de Mercedes:« Après les essais hivernaux, qui s’étaient très bien passées, nous avions beaucoup d’attentes, avoue ainsi Binotto. Mais à la place, nous avons fini par avoir une douche froide ».

Ce dernier garde toutefois un bon souvenir de sa première saison sur le muret des stands. Une place très différente du garage de l’écurie, depuis laquelle il rêvait de travailler. Il décrit ainsi ses émotions à Melbourne:

« Il s’agissait de ma première course sur le muret des stands, après 25 années de compétition. Quand j’étais encore un ingénieur moteur, je me disais souvent, ‘tôt ou tard, tu finiras par assister à des courses et tu penseras avoir vraiment raté quelque chose en n’étant pas sur le muretto’… Et j’ai fait à Melbourne mes débuts sur ce muret des stands, où vous avez un point de vue, une perspective, totalement différents que lorsque vous êtes dans le garage de l’équipe.

Cela ne lui fait toutefois pas oublier qu’il vient du garage. Lors des week-ends de course, Binotto n’hésite d’ailleurs pas à jeter un coup d’oeil vers ses mécaniciens. Une meilleure manière de suivre la situation qu’avec des écrans:

« Mais mon rôle est aussi de s’assurer que tout fonctionne correctement, donc garder un œil sur le garage est important. Mais c’est vrai, je suis un homme ‘du garage’, et j’ai simplement besoin de jeter un coup d’œil vers les mécanos pour pouvoir dire ce qu’il se passe. C’est plus utile pour moi de garder un œil sur le garage plutôt que de regarder les écrans. »