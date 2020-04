Mattias Adielsson remporte le WorldRX Esports Invitanional !

Ce week-end, le Rallycross devait voir sa saison 2020 débuter avec la première manche du championnat de France à Lessay mais surtout la première manche du WorldRX sur le circuit de Barcelone. Finalement, le championnat du monde a débuté… virtuellement ! La FIA a organisé sur le jeu vidéo DiRT Rally 2.0 la manche espagnole avec quelques grands pilotes issus de différentes disciplines et quelques joueurs d’eSport.

Mattias Adielsson triomphe des gamers à Barcelone.

Double champion de Suède des Rallyes (2017 et 2018), Mattias Adielsson a également termine troisième du championnat ERC Junior 1 l’an passé. Le suédois faisait partie des engagés du tout premier WorldRX Esports Invitanional sur le circuit de Barcelone. On pouvait y retrouver des habitués du WorldRX comme Kevin & Timmy Hansen, Andreas Bakkerud, Oliver Bennett, Timo Scheider ou encore Johan Kristoffersson ! D’autres pilotes venus de différentes disciplines étaient également présents comme Nicki Thim (WEC), ou José Antonio Suarez et Mattias Adielsson venus du rallye. En face, quelques « simracers » faisaient office de favoris. On pouvait compter sur les français Quentin et Killian Dall’Olmo (champion du monde de rallycross sur DiRT Rally 2.0) ou encore Lukas Mateja.

Si les « simracers » ont dominé les vrais pilotes durant les phases de qualifications, les semi-finales ont été plus intenses et plus serrées. En finale, sur les 5 pilotes au départ, 2 venaient du eSport les 3 autres étaient de vraies pilotes. Mattias Adielsson a prouvé qu’un bon pilote de rallye sait faire preuve d’une grande faculté d’adaptation et a remporté la victoire. Il devance le français Killian Dall’olmo et le tchèque Lukas Mateja. Kevin Abbring et Timmy Hansen complètent le top 5.

Comme toujours, le commentateur Andrew Coley, a su rendre l’action encore plus palpitante ! Mais le virtuel ne remplacera clairement pas le réel… surtout quand on voit un double champion du monde perdre toute chance de qualification après deux déconnexions.