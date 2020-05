Max Verstappen et Lando Norris ensemble aux 24H du Mans virtuelles

Il y aura au moins deux pilotes de Formule 1 alignés sur la grille de départ des 24H du Mans virtuelles, le mois prochain. En effet, Max Verstappen et Lando Norris vont faire équipe au sein du Team Redline, dans la catégorie LMP2. Ils seront associés, à l’occasion, par deux simracers à savoir, Atze Kerkhof et Greger Huttu. Voilà qui promet une course très animée entre le tempérament du pilote néerlandais et la tendance du Britannique qui, en simracing, termine souvent ses courses en s’accrochant. Rappelons que la course d’endurance se déroulera sur le jeu rFactor 2 du 13 au 14 juin prochains.