Max Verstappen ne pense pas au Hattrick éventuel, en Autriche

Mine de rien, ce week-end en Autriche, Max Verstappen aura la possibilité de réaliser un triplé. Vainqueur l’an passé et l’année d’avant, le pilote néerlandais peut, effectivement, réaliser le hattrick en 2020. Néanmoins, l’intéressé préfère rester concentré, sans penser à cette perspective. D’autant que selon lui, ce tracé n’est pas le meilleur pour sa monoplace.

Max Verstappen craint les Mercedes…

Si Max Verstappen et Red Bull Honda sont favoris à quelques heures des premiers essais du Grand-Prix d’Autriche de Formule 1, l’un comme l’autre ne souhaitent pas -visiblement- endosser cette responsabilité. Et la pression qui va avec. Ainsi, selon le pilote, Mercedes y sera très forte. Mais le Néerlandais évoque également la pluie, qui pourrait arroser le circuit ce week-end et donc, selon lui, avoir une influence sur le résultat final :

« C’est vraiment bizarre de ne pas avoir pu piloter depuis si longtemps et c’est la plus longue pause depuis que j’ai débuté ma carrière, en karting. Heureusement, j’ai un simulateur à la maison et comme vous l’avez probablement vu, je l’ai beaucoup utilisé pendant la période d’arrêt. Je suis heureux que nous puissions reprendre la course maintenant, mais cette fois-ci a été très difficile pour tant de gens, nous n’avons donc rien à redire du tout« .

« Ce sera bizarre sans fans mais je veux vraiment remonter dans la voiture et être aussi rapide que possible. Mon entraînement avant la course a été meilleur que jamais car j’ai eu tellement de temps libre. J’ai eu environ six semaines complètes d’entraînement et je me sens encore mieux que je ne l’étais en Australie. C’est aussi formidable que nous ayons les deux premières courses de la saison sur notre piste nationale et ce sera certainement un moment spécial« .

« Bien sûr, ça va être très différent sans l’armée orange et ça va être un peu étrange. Il y a généralement tellement de grands fans néerlandais en Autriche. J’ai beaucoup de bons souvenirs de cette piste, je me souviens avoir regardé les fans à la fin de la course l’année dernière et ils étaient tous debout et applaudissaient, c’était fou. Cela m’a donné un sourire encore plus grand après la victoire. C’est dommage que nous n’en ayons pas cette année, mais nous allons essayer de présenter un bon show pour tous ceux qui regardent à la maison, à la télévision« .

« Cela fait si longtemps que je n’ai pas piloté la RB16 et à l’époque, elle était rapide, mais il y a toujours place à l’amélioration, je veux toujours faire mieux. L’équipe a travaillé très dur en amont de la course et il y aura des améliorations sur notre voiture, mais toutes les équipes en auront donc il n’est pas facile de savoir où se trouve quiconque en ce moment. Les conditions météorologiques en Autriche peuvent également changer rapidement, ce qui jouera un rôle dans les résultats. Je vais juste me concentrer sur ce qui se passe sur la piste et m’assurer que nous obtiendrons les meilleures performances possibles de la voiture« .

…mais il garde un oeil sur Ferrari !

Et lorsqu’il lui ai demandé s’il pense au Hattrick (interview publiée sur le site officiel de Red Bull Racing) :

« Je préférerais gagner un championnat! Je ne pense pas vraiment au Hattrick, le plus important pour moi étant d’avoir une voiture compétitive et de faire de mon mieux. Je ne me considère jamais comme le favori car en fait, quand on regarde le circuit, ce n’est même pas notre meilleure piste. Mais l’année dernière, bien sûr, il faisait très chaud. Nous avons vraiment bien gardé le moteur au refroidissement. Je ne m’attends donc pas à ce que ce soit une victoire facile, je pense que Mercedes sera à nouveau très forte. Qui sait où Ferrari sera également, donc non, ce sera une bataille très dure et difficile à nouveau pour gagner cette course, mais nous allons essayer« .