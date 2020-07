Max Verstappen pense que les qualifications auront bien lieu, à Spielberg

Si la menace d’une annulation des qualifications du Grand-Prix de Styrie de F1 plane toujours (en raison des fortes pluies annoncées) Max Verstappen, lui, pense qu’elles auront bien lieu. Ainsi, le Néerlandais semble persuadé que son meilleur temps en essais libres 2 ne se transformera pas en pole position, à la veille du départ de la course.

Formule 1 : Verstappen satisfait des progrès de Red Bull

« Le feeling de la voiture et déjà mieux que la semaine dernière, l’équilibre est meilleur, elle est plus agréable à conduire et nous avons fait un bon pas [en avant]. Ce ne sont que les essais du vendredi et bien sûr, il est trop tôt pour dire comment est Mercedes, mais de notre côté, je pense que nous sommes très heureux. Nous avons essayé plusieurs directions différentes pour mieux comprendre la voiture et je pense que nous allons dans la bonne direction, ce dont je me réjouis. Nous devons voir ce qui se passera demain avec la météo, mais sinon nous saurons où nous en sommes vraiment dimanche. Normalement, notre rythme de course est plus compétitif mais déjà sur un tour, nous ne pouvons pas nous plaindre. Et les 11 tours que j’ai fait lors de la course de la semaine dernière ne semblaient pas trop mauvais, donc ça ne peut que s’améliorer. Même si demain le temps est trop mauvais pour les qualifications, je pense que nous aurons encore dimanche matin pour le faire, donc je ne m’attends pas à être en pole position avec ce tour » a-t-il déclaré juste après les essais libres 2.

Au-delà des risques de pluie, Max Verstappen et Red Bull paraissent mieux armés que la semaine dernière, pour rivaliser avec Mercedes, en particulier en qualification. D’autant que du côté des flèches d’argent, les choses paraissent moins bien engagés, ce week-end. Notamment pour Lewis Hamilton, très en difficulté sur le circuit de Spielberg. Mais rien d’anormal, le Britannique ayant toujours été en retrait sur cette piste, par le passé.