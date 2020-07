Mclaren renoue avec son histoire en Formule 1, GULF revient !

C’est un partenariat historique, intimement lié au parcours de Mclaren, qui vient d’être relancé ! En effet, la firme anglaise vient de confirmer ce que la rumeur annonçait depuis plusieurs jours déjà. GULF sera donc présent cette saison sur les monoplaces et les combinaisons de l’écurie engagée en Formule 1. Une signature qui fait probablement suite aux excellents débuts de la formation britannique en ce début de saison 2020.

Ce partenariat très enthousiasmant va ramener la marque Gulf dans l’élite des sports mécaniques. Les livres d’histoire sont emplis de récits remarquables qui narrent ce qu’ont accompli Gulf et McLaren dans le passé. Nous sommes désormais rassemblés à nouveau pour écrire le chapitre suivant de ce partenariat unique. » a réagi Mike Jones, PDG de Gulf Oil

Pour sa part, Zak Brown s’est félicité de ce partenariat : « Nous sommes ravis d’accueillir Gulf de retour chez McLaren et de réunir deux marques emblématiques pour un nouveau partenariat enthousiasmant. Gulf fait partie de l’Histoire de McLaren et est bien connu pour son innovation et son excellente technique dans cette industrie, ce qui est parfaitement en phase avec McLaren. »

De quoi réécrire l’histoire en allant chercher de nouvelles victoires. Chose qui ne saurait tarder, compte-tenu de la pente ascendante dans laquelle semble s’être finalement engouffrée l’écurie de Formule 1 en question.

McLaren Racing is delighted to announce a new multi-year partnership with @GulfOilIntl, bringing together some of the best engineering minds for great future innovation. #GulfXMcLaren

— McLaren (@McLarenF1) July 28, 2020