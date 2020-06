Si la Scuderia Ferrari a d’ores et déjà annoncé deux évolutions majeures pour sa monoplace, la concurrence ne pouvait rester sans réaction « publique ». En effet, les Italiens débarqueront en Autriche, dans quelques jours, avec une nouvelle boite de vitesses et un nouveau moteur. Du coup, Mercedes annonce également que de nouvelles pièces vont être introduites sur sa flèche d’argent.

Mercedes : des évolutions ? Oui, mais quand ?

La guerre des ingénieurs et des évolutions fait déjà rage en Formule 1, dans les coulisses. Aussi, chez Mercedes, les équipes travaillent d’arrache pied sur de nouveaux éléments, qui devraient être ajoutés progressivement, au cours des premiers Grand-Prix. Néanmoins, pour l’heure, personne n’est vraiment en mesure de confirmer que quelque chose de neuf sera bien installé sur la monoplace pour le Grand-Prix d’Autriche 2020.

« Si vous imaginez ce qu’était la monoplace lors de sa présentation et ce qu’elle aurait été en Australie, il s’agissait de choses gelées aux alentours de Noël. Il y a eu tout le mois de janvier, tout le mois de février et tout le mois de mars pour rendre la voiture plus rapide en soufflerie et au bureau d’études. Nous avons eu pas mal d’idées sur la manière de la rendre plus rapide et bon nombre d’entre elles étaient déjà en cours d’élaboration au bureau d’études avant que nous soyons contraints de fermer il y a neuf semaines. Notre défi consiste maintenant à faire en sorte que ce trimestre de développement puisse dépasser le stade de la planche à dessin et arriver sur la voiture le plus rapidement possible. Nous espérons en avoir une bonne partie pour la première course en Autriche ».

Comme le dit James Allison, pour l’heure, c’est le stade « de la planche à dessin » qui doit être dépassé. Mercedes F1 serait-elle en retard, par rapport à Ferrari, sur ce plan des évolutions ? Disons que la situation est différente. Car du côté des allemands, on est satisfait du comportement global de la monoplace. Tandis que dans le giron des transalpins, il y a urgence à gommer les défauts de la voiture de 2020. Car cette dernière est visiblement très perfectible.

Ceci étant dit, seul le verdict du chronomètre confirmera -ou non- cet hypothétique ordre établi.

source