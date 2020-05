Mercedes F1 : pas d’urgence à annoncer les pilotes, Vettel devra attendre !

A priori comme chez Renault, les dirigeants de l’écurie Mercedes en Formule 1 ne semblent pas pressés d’annoncer leurs pilotes pour l’année prochaine. C’est Toto Wolff, lui-même, qui a déclaré ne pas vouloir se précipiter. Pour une raison qui se tient à savoir, éviter de se retrouver avec un pilote en piste ayant déjà la tête dans une autre écurie. Ce qui marche dans un sens (Mercedes) comme dans l’autre (toute autre écurie).

Outre la nécessité pour Toto Wolff de ne pas aller trop vite, s’agissant de choisir ses pilotes pour 2021, l’intéressé souhaite aussi prendre le temps dévaluer sa filière avant de recruter éventuellement en externe. C’est de George Russell dont il est question, bien évidemment. Car depuis le départ d’Esteban Ocon (à nouveau intégré à la filière Renault), c’est l’Anglais qui est en pole position pour prendre la succession d’Hamilton ou de Bottas. Aussi, sa campagne 2020 aux commandes d’une Williams à priori plus performante pourrait être cruciale.

« Nous ne sommes pas pressés. Je ne comprends pas les teams qui se mettent dans la position de courir cette année avec un pilote qui sera ailleurs la saison prochaine. Pour notre part, nous allons prendre le temps de la réflexion. Il faut d’abord voir ce que nous ferons avec George Russell en 2021, puis ce sera au tour de Vettel. Mais ce n’est pas dans notre agenda pour le moment. Nous voulons nous concentrer sur notre équipe et sur le championnat à venir »

Et donc, selon ces propos de Wolff, le cas échéant, la candidature de Sebastian Vettel sera évaluée. Mais l’on comprend, en lisant entre les lignes, que Toto craint une association avec Hamilton. Pourquoi prendre un tel risque alors qu’un Russell représenterait le coéquipier idéal -car en formation- susceptible de devenir le leader une fois Lewis à la retraite. Aussi, seule des performances décevantes de George ou un départ surprise d’Hamilton de Mercedes F1 semblent pouvoir ouvrir la voie à Sebastian…

