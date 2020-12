Mercedes prête à offrir un test à Romain Grosjean, en Formule 1

Finalement, l’histoire va peut-être s’achever sur une note positive, pour Romain Grosjean ! En effet, alors que la présence du pilote tricolore sur le dernier Grand-Prix de Formule 1, le week-end prochain, paraît complexe, l’intéressé pourrait s’offrir un chant du cygne inattendu, dès le mois prochain. Cela grâce à Mercedes.

Romain Grosjean : un ultime récital avec la meilleure F1

C’est terrible à dire, mais c’est grâce à son accident terrible, suivi de l’incendie auquel nous avons assisté, que Romain Grosjean va peut-être avoir la chance de piloter la meilleure monoplace de Formule 1 du monde…Car alors que le pilote tricolore déclarait il y a quelques jours vouloir contacter toutes les équipes afin de réaliser un ultime test avant de tirer sa révérence, l’un des patrons de ces écuries a devancé l’intéressé.

Et non des moindres puisqu’il s’agit de Toto Wolff, qui vient de confirmer à Motorsport qu’il serait prêt à faire ce cadeau au pilote Haas : « Si on nous permet de le faire, et que personne d’autre dans l’univers des écuries dans lesquelles il a roulé ne lui offre une telle opportunité, nous le ferons. » a-t-il ainsi déclaré voilà quelques heures.

Par contre, compte-tenu de la réglementation, cela ne pourra pas se produire sur une monoplace de dernière génération. C’est donc au volant de la Mercedes de l’année dernière que Romain évoluera, puisque ce test aurait lieu en janvier prochain. Une excellente façon pour lui de faire ses adieux, en pilotant la voiture ayant fait rêver tous les pilotes du plateau ces dernières années…