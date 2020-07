Mick Schumacher en Formule 1 ? Ferrari ne veut pas se prononcer…

Si l’arrivée de Mick Schumacher en Formule 1, un jour ou l’autre, semble quasi-inévitable compte-tenu de son nom, sa légitimité en tant que pilote n’est pas encore avérée. D’ailleurs, la Scuderia Ferrari reste dans une période d’observation à ce stade de la carrière de l’Allemand. Car s’il fait partie des pilotes de pointe en Formule 1, le fils de Michael tarde à démontrer qu’il sort vraiment du lot.

Mick Schumacher progresse, selon Ferrari

« Je pense que Mick fait bien les choses, il fait beaucoup mieux que l’an dernier. C’était important pour lui dans sa deuxième année de F2, et il montre qu’il fait des progrès. Je pense qu’il progresse depuis le début de la saison. Il a connu quelques situations malchanceuses, mais si l’on prend ses résultats en Hongrie, il a bien fait les choses. Mick progresse et c’est important. Pour l’année prochaine, je crois qu’il est vraiment trop tôt pour décider. Nous sommes vraiment clairs et justes avec lui. Sa performance d’ensemble au championnat sera importante. Il sera donc dans un baquet de Formule 1 lorsque nous penserons qu’il a fait suffisamment de progrès. Il doit simplement continuer comme il le fait, et nous déciderons plus tard dans la saison. » Mattia Binotto

Une montée en Formule 1 qui se fera nécessairement par le biais de l’équipe Junior de Ferrari en Formule 1, Alfa Romeo Racing. Sachant que l’on voit mal un Kimi Raikkonen poursuivre sa carrière à l’issue d’une saison 2020 s’annonçant particulièrement difficile pour l’équipe en question. Néanmoins, avec l’arrivée très probable de Sergio Perez sur le marché, Schumacher Jr pourrait avoir à se battre pour obtenir un baquet à Hinwil. La balle est donc, semble-t-il, dans le camp de l’Allemand.

