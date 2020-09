Mick Schumacher va débuter en Formule 1 sur ses terres, avec Alfa Romeo

Membre de la Ferrari Academy, Mick Schumacher est de plus en plus proche de signer en Formule 1, pour un rôle de titulaire. Mais avant de sauter le pas, l’Allemand va disposer d’une vraie séance de roulage, dans le cadre du Grand-Prix d’Allemagne. En effet, c’est sur le circuit du Nurburgring, dans moins de deux semaines, que le pilote de F1 sera au volant d’une Alfa Roméo.

Car, comme le permet le règlement, il est possible d’évaluer de jeunes pilotes lors des essais libres 1 de chaque Grand-Prix. C’est ainsi que Ferrari imposera à son équipe Junior Team de faire place à la star germanique. On imagine, aux frais de Giovinazzi. Chose qui n’est pas pour déplaire à Frédéric Vasseur, Team Principal de l’équipe Alfa Romeo :

« Il n’y a pas de doute sur le fait que Mick est l’un des grands talents du moment en formules de promotion, et ses résultats récents le montrent. Il est manifestement rapide mais aussi constant et mûr au volant : c’est la marque de fabrique d’un champion en puissance. Il nous a impressionnés par son approche et son éthique de travail lorsqu’il nous a rejoints l’an dernier et nous sommes impatients de travailler avec lui à nouveau au Nürburgring. »

Evidemment, on imagine que l’année prochaine, Mick Schumacher sera titularisé avec Kimi Raikkonen (qui aurait déjà resigné) au sein de l’écurie Alfa Romeo, en lieu et place d’Antonio Giovinazzi.

Mick Schumacher will make his FP1 debut at next month’s German GP 🇩🇪

The 21-year-old will step in Antonio’s car for the session.

Read more 👉 https://t.co/xA4lfXgAsG #AlfaRomeoRacing #ORLEN pic.twitter.com/K96JsKOoct

— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) September 29, 2020