Monza, Mugello, Imola, triplette italienne en Formule 1 ?

Cette année 2020 de Formule 1 pourrait bien être d’un grand cru, pour le public italien. En effet, alors que le Grand-Prix de Monza a déjà été confirmé et que celui du Mugello pourrait être validé dans les jours prochains, c’est désormais, une épreuve à Imola qui serait considérée par les autorités compétentes. Soit trois courses à consonance italienne.

2020 : la grande année pour la Formule 1 en Italie ?

Si cela venait à être confirmé, il s’agirait d’un sacré pied de nez au destin, pour l’Italie. Car, alors que ce pays était le premier touché massivement par l’épidémie du coronavirus, c’est peut-être lui qui prendra l’ascendant sur le calendrier 2020 de la Formule 1. Pour l’heure, nous savons que Monza a été confirmé en tant que Grand-Prix d’Italie et qu’une course au Mugello pourrait le rejoindre, deux semaines après.

Where would you be most excited to see #F1 race in 2020? — Formula 1 (@F1) June 12, 2020

Et bien selon les récents propos des responsables du circuit d’Imola (anciennement Grand-Prix de Saint Marin, en F1), l’espoir de voir ce circuit revenir dans le championnat dès cette année serait toujours d’actualité. « Imola a la F1 dans son ADN, l’Histoire de la F1 s’est écrite sur cette piste, il ne faut pas l’oublier et nous devons en être fiers, à juste titre. Pour l’avenir, et en tenant compte de l’économie locale dans cette grave période de crise, notre objectif est de ramener la catégorie reine sur le circuit d’Imola cette année. La solution la plus logique et la plus viable pour les fans de F1 à travers le monde serait d’utiliser des circuits avec un fort impact médiatique, et c’est certainement le cas d’Imola. »

« Peut-être qu’avec Monza et le Mugello, nous aurions un légendaire triplé national. Nous avons commencé à travailler sur cette hypothèse avec énormément d’implication depuis le mois d’avril, avec les institutions locales et régionales ainsi que le Formula One World Championship. Nous espérons que l’autorité sportive nationale soutiendra également notre candidature pour cette saison. » Uberto Selvatico Estense

Alors forcément, pour les tifosis et Ferrari, si cela était confirmé, il y aurait de quoi jubiler. D’ailleurs, il faut rappeler que le tracé d’Imola porte aussi le nom de l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Tout un symbole, donc, pour tout un peuple…