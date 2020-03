Moto2 : Joe Roberts signe une pole historique à Losail

Joe Roberts signe la pole position du Grand Prix Moto2 au Qatar. L’américain a réalisé le même chrono que Luca Marini sur le circuit de Losail !

Arrivé en 2017, Joe Roberts n’a jamais réalisé de vrai coup d’éclat lors des trois dernières saisons. L’américain se révèle toutefois en ce début d’année 2020. Après avoir signé le record du circuit vendredi, il claque la pole position ce samedi 9 mars.

Les favoris raflent la Q1

Avant d’en arriver là, il fallait cependant passer par plusieurs sessions de qualification. D’abord une Q1, dans laquelle le top4 se qualifie pour passer en Q2 et jouer les premières lignes du Grand Prix. Le reste des pilotes formant le fond de la grille de départ.

Dans cette épreuve, on retrouve notamment Lorenzo Baldassarri ou Jorge Navarro. Deux épouvantails de la saison 2019. Le premier leader se nomme pourtant Lorenzo Dalla Porta, rookie champion du monde Moto3 en titre, découvrant la catégorie.

Mais cela ne dure pas, les favoris se réveillant rapidement. Sur le tracé véloce de Losail, l’expérimenté Marcel Schrotter « remporte » cette Q1. Il est donc qualifié, avec Baldassarri, Navarro et Pons. Somkiat Chantra est le premier éliminé, alors que la Q2 se profile…

Roberts en pole… à égalité !

Il s’agit alors de retrouver les meilleurs pilotes, y compris Joe Roberts, l’un des favoris. Impressionnant depuis le début de week-end, l’Américain qui évolue sur une Kalex s’installe immédiatement en tête. Il devance alors Marco Bezzecchi.

Le clan italien des pilotes de Moto2 réagit cependant rapidement, notamment Luca Marini. Le demi-frère de Valentino Rossi réalise un 1’58’’136. Mais Roberts le suit et réussit exactement le même chrono. L’avantage va alors au pilote étasunien, puisque son second meilleur tour chrono est plus rapide que celui de Marini, c’est lui qui se retrouve en pole.

Malgré de nombreuses tentatives, personne ne parvient plus à améliorer. Joe Roberts signe donc la première pole positon de sa carrière. Le protégé de John Hopkins devance Luca Marini et Enea Bastianini, sur le tracé de Losail. Il est le premier à représenter son pays en pole d’une course Moto2 depuis Kenny Noyes, en 2010 au Grand Prix de France.

Le classement des qualifications Moto2 au Qatar

Le natif de Los Angeles aura toutefois la lourde tâche de convertir cette course en victoire demain. S’il y parvenait, ce serait tout simplement la première victoire d’un étasunien dans la catégorie moyenne depuis 1990. Voici en tout cas le classement des qualifications Moto2 au Grand Prix du Qatar.

Roberts Marini Bastianini Navarro Bendsneyder Gardner Bezzecchi Martin Baldassarri Vierge Di Giannantonio Fernandez Schrotter Nagashima Bulega Canet Pons Luthi Chantra Dixon Manzi Raffin Garzo Ramirez Syahrin Izdihar Dalla Porta Corsi Kasmayudin

(crédit photo : motogp.com)