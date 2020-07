Moto2 : Première pole pour Bezzecchi en Andalousie

Marco Bezzecchi a réalisé sa première pole position en Moto2 au Grand Prix d’Andalousie. L’Italien devance Sam Lowes et Enea Bastianini.

Si Moto3 et MotoGP ont gardé le même poleman pour les Grands Prix d’Espagne et d’Andalousie, la situation est tout autre du côté des Moto2. Marco Bezzecchi succède en effet à Jorge Navarro, sur le circuit de Jerez. Le pilote de l’académie VR46 s’est montré le plus véloce sur un tour.

Derrière lui, la première ligne est complétée par Sam Lowes et Enea Bastianini. Le Britannique, troisième des qualifs le week-end passé, signe une nouvelle belle performance. L’Italien a lui réussi à gagner deux dixièmes sur son meilleur tour de Q2 du Grand Prix d’Espagne. Un gain tout juste suffisant pour accrocher la première ligne.

Le leader du championnat Moto2 en difficulté

Poleman le week-end passé, Jorge Navarro est quatrième. Après une chute en course, il aura à coeur de se ressaisir. Tetsuta Nagashima, leader du championnat a lui aussi a chuté, mais en essais libres. Touché, il est parti au centre médical et n’a pu qu’assurer une quinzième place sur la grille.

À voir si Nagashima sera désormais en mesure de se battre pour un bon résultat. On note en tout cas la meilleure qualification de Tom Lüthi, neuvième après son manque de performance du week-end dernier. Luca Marini, vainqueur il y a une semaine, occupe pour sa part la cinquième position.

La course Moto2 d’Andalousie débutera à 12h20.