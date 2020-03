Moto3 : Suzuki en pole pour 8 millièmes à Losail

Piégé lors de sa dernière tentative, Tatsuki Suzuki réalise toutefois la pole position du Grand Prix Moto3 du Qatar pour 8 millièmes de seconde.

Les qualifications du Grand Prix du Qatar Moto3 viennent de se disputer. Débutant d’abord avec la fameuse Q1, 17 pilotes sont dans ce premier groupe. Les quatre plus rapides se qualifient pour la Q2, les 13 restant constituent la fin de la grille de départ. Plus de 10 minutes après l’apparition du drapeau vert, Tatsuki Suzuki est leader, devant Alcoba, Salac et Sakaki.

A quelques minutes du terme, un tour reste encore à disputer. Comme à l’accoutumée, les pilotes de la catégorie jouent la stratégie et s’attendent. Sur ce tracé aux longues lignes droites, bénéficier d’une aspiration est crucial. Un élément qu’a bien Compris Gabriel Rodrigo. L’Argentin est seul en piste, derrière son équipier, qu’il suit à la trace avant de dépasser dans une ligne droite.

« Le cobra », de son surnom, a donc toutes les cartes en main et s’installe en tête de la séance. Plus loin derrière lui, les autres pilotes, en paquet, se gênent. Notamment Filip Salac, qui chute dans son tour chrono. Au final, seul Albert Arenas parvient à arracher le top4 qualificatif. Rodrigo, Suzuki, Alcoba et Arenas passent donc en Q2. Dennis Foggia est le premier non-qualifié.

Suzuki piégé mais en pole

Place à la Q2, bataille pour les premières place et la pole. Tout juste sorti de la Q1, Tatsuki Suzuki s’installe de nouveau en tête le premier. Après quelques tentatives, il devance Arenas et Binder pour la première ligne. Mais rien n’est encore fait.

Car effectivement, le Japonais se fait piéger alors qu’il s’agit de reprendre la piste pour un ultime essai. Le pilote SIC58 sort trop tard des stands, suite semble-t-il, à un changement de dernière minute sur le réservoir de sa machine. Tout de même reparti en piste, il passe sur la ligne de départ-arrivée, le drapeau à damiers flottant déjà dans les airs. Alors que ses camarades s’en donnent à coeur joie, pour décrocher la pole.

Mais l’exercice de la qualification en Moto3 est plein de mystères. Et malgré une ultime tentative à fond, personne ne parvient à battre Tatsuki Suzuki. Raul Fernandez est celui qui s’approche le plus de la pole, échouant à 8 millièmes du pilote japonais. Albert Arenas complète le top3 et la première ligne.

Le classement des qualifications Moto3 du Grand Prix du Qatar

Voici le classement des qualifications du Grand Prix du Qatar Moto3. On note la 7e place de Deniz Öncü, pour l’équipe française Tech3, nouvelle venue dans la catégorie. Pour les Suisses, Jason Dupasquier s’élancera au 29e rang. La course Moto3 débutera demain, dimanche 7 mars, à 14h20 sur le circuit de Losail.

Suzuki Fernandez Arenas Binder Ogura Masia Migno Öncü McPhee Arbolino Alcoba Toba Rodrigo Garcia Yunii Vietti Tatai Fenati Foggia Salac Sasaki Nepa Rossi Pizzoli Lopez Kofler Yamanaka Geiger Dupasquier Farcia Pawi

Here's how the grid will line up for the opening #Moto3 race of 2020! 🏁@TatsukiSuzuki24 takes pole, despite starting the afternoon in Q1, with @25RaulFernandez and @AlbertArenas75 on the front row! ⏱️#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/J2zurIoap1 — MotoGP™ (@MotoGP) March 7, 2020

(crédits photo – Twitter Tatsuki Suzuki)