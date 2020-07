Moto3 : Suzuki enchaîne avec la pole à Jerez

Tatsuki Suzuki s’élancera de la pole position, demain 19 juillet, à Jerez. Le Japonais signe sa deuxième pole position en Moto3 en 2020. Albert Arenas, leader du championnat, est 7e.

Au terme de trois sessions libres disputées, ils sont 14 qualifiés directement pour la Q2. Si ces 14 pilotes se battront pour la pole position, quatre autres doivent encore les rejoindre. Pour eux, il s’agit de se qualifier via la Q1.

17 pilotes passent donc par la Q1. Au terme d’un premier run, Niccolò Antonelli mène devant ses adversaires. Mais il reste encore quelques minutes, les pilotes ressortent des stands et il est encore possible d’aller chercher la qualification.

A deux minutes du terme, la plupart de ces pilotes quittent les stands pour une dernière tentative. Mais beaucoup prennent la piste trop tard et ne peuvent passer la ligne à temps. De quoi éliminer près d’une dizaine de prétendants.

Le reste des participants, déjà dans un tour lancé, franchit la ligne un tout petit peu plus tard. Il n’y a toutefois aucune amélioration. Seul Dennis Foggia, en solitaire, prend la 5e place. A l’issue de cette Q1, Romano Fenati, Niccolò Antonelli, Tony Arbolino et Ai Ogura sont les qualifiés. Ils se dirigent donc vers la Q2 et la bataille pour la pole.

Ils sont donc 18 à s’affronter pour la pole position Moto3, sur ce circuit de Jerez. La bataille des groupes et des loups solitaires débute immédiatement. Tatsuki Suzuki s’adjuge le premier meilleur temps de cette Q2, devant Raul Fernandez. Malgré plusieurs tours d’essais, personne ne parvient à déloger le Japonais.

La plupart des pilotes repasse donc aux stands, pour mettre un nouveau pneu et lancer une ultime tentative. Et comme par miracle, les chronos tombent, principalement pour Tatsuki Suzuki. Le pilote Sic58 réalise un 1’45’’465, nouveau record du circuit de deux dixièmes.

Personne ne parvient à déloger le Nippon, qui signe sa deuxième pole position en deux Grand Prix (après le GP du Qatar, en mars dernier). Andrea Migno se hisse au deuxième rang, mais à près de deux dixièmes. John McPhee est troisième, à trois dixièmes. Rendez-vous à 11 heures demain, pour la course.

Here's how tomorrow's #Moto3 grid lines up! 🏁@TatsukiSuzuki24 starts from pole with the championship leader on row three! ⏱️#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/y58Z1HKaNV

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 18, 2020