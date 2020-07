Moto3 : Tatsuki Suzuki en pole et de loin !

Tatsuki Suzuki s’élance en pole position du Grand Prix du Qatar Moto3. Le Japonais a mis presque trois dixièmes à ses plus proches poursuivants.

Tatsuki Suzuki s’illustre encore dans l’exercice du meilleur tour chrono en Moto3. Le pilote Sic58 a réalisé le meilleur temps des qualifications au Grand Prix d’Andalousie. C’est sa troisième pole position consécutive, après celles des Grand Prix du Qatar (en mars) et d’Espagne une semaine plus tôt sur le même circuit. Et Suzuki est allé la chercher en patron.

Albert Arenas vise une troisième victoire en trois courses Moto3

Car derrière lui, Aï Ogura et Gabriel Rodrigo sont respectivement relégués à 285 et 296 millièmes de seconde ! Les deux hommes n’ont rien pu faire face à la suprématie sur un tour du Japonais. Albert Arenas, leader du championnat, est pour sa part 6e sur la grille. Après deux victoires aux deux premières courses, il vise la passe de trois sur ce circuit de Jerez.

Du côté de la Q1, Ayumu Sasaki, Carlos Tatay, Filip Salac et Ryusei Yamanaka ont réussi à se hisser en Q2. De ces qualifiés, Tatay a été celui qui s’en est le mieux sorti en deuxième session, avec le 11e temps. Salac est 15e, Sasaki 16e et Yamanaka est 17e. Notons enfin que le Suisse Jason Dupasquier s’élance au 28e rang.

Rendez-vous à 11 heures pour le départ de la course Moto3.