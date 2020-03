Mine de rien, alors que l’ensemble des disciplines de sports mécaniques sont tombées les unes après les autres, la moto électrique, elle, a tenu bon. Il faut dire que le championnat de MotoE n’en était qu’à ses tests d’inter-saison, sur le circuit de Jerez en Espagne. Et après trois journées complètes d’essais, c’est Matteo Ferrari (Gresini) qui a décroché le meilleur temps, devant un pilote Avintia (l’équipe de Johann Zarco en MotoGP), Eric Granado en l’occurrence.

MotoE : Ferrari et Granado au coude à coude

C’est par un très faible écart que Ferrari, leader à Jerez et Granado se sont quittés, à l’issue de trois journées de tests de MotoE. Par contre, derrière, le troisième pointait déjà à plus de deux dixièmes à savoir, Dominique Aegerter (Intact GP). Siganons aussi la 4ème place de Bradley Smith, le 5ème rang décroché par Alex de Angelis, suivi de Xavier Simeon et Mike di Meglio. Mais le tricolore terminait la semaine à plus de 8 dixièmes du plus rapide…

En théorie, les MotoE sont supposées revenir à Jerez du 8 au 10 avril prochains. Mais, cette-fois, le COVID-19 devrait avoir raison des deux roues silencieuses. A suivre, donc. Place au classement complet avec les chronos cumulés de la semaine.

1. Matteo Ferrari (Gresini) – 1’47.494 J3

2. Eric Granado (Avintia) – 1’47.546 (+0.052) J2

3. Dominique Aegerter (Intact GP) – 1’47.719 (+0.225) J3

4. Bradley Smith (One Energy)- 1’47.873 (+0.379) J3

5. Alex de Angelis (Pramac) – 1’47.944 (+0.450) J3

6. Xavier Siméon (LCR) – 1’48.118 (+0.624) J3

7. Mike di Meglio (Marc VDS) – 1’48.310 (+0.816) J3

8. Niki Tuuli (Ajo) – 1’48.337 (+0.843) J3

9. Josh Hook (Pramac) – 1’48.568 (+1.074) J3

10. Jordi Torres (Pons) – 1’48.594 (+1.100) J3

11. Alejandro Medina (Aspar) – 1’48.614 (+1.120) J3

12. Niccolo Canepa (LCR) – 1’48.615 (+1.121) J2

13. Alessandro Zaccone (Gresini) – 1’48.744 (+1.250) J3

14. Xavier Cardelus (Avintia) – 1’48.749 (+1.255) J3

15. Tommaso Marcon (Tech3) – 1’49.043 (+1.549) J3

16. Lukas Tulovic (Tech3) – 1’49.442 (+1.948) J3

17. Maria Herrera (Aspar) – 1’49.549 (+2.055) J3