MotoGP 20 : en attendant le test, Milestone séduit avec une vidéo inédite

Décidément, Milestone met le paquet sur cette nouvelle saison du jeu vidéo MotoGP 20. En effet, l’éditeur et studio de développement vient de mettre en ligne un nouveau média. Concrètement, ce dernier énumère les nouveautés les plus importantes qui seront introduites dans ce nouvel opus. Et sur le papier, tout cela paraît -une nouvelle fois- très prometteur. Restera à en juger sur pièce.

MotoGP 20 : Milestone tient ses promesses (en vidéo)

Vous vous en doutez, nous vous proposerons un test complet de MotoGP20 (sur Sony PS4 ainsi que sur Nintendo Switch) dès que cela sera possible. Mais en attendant, nous partageons ce petit film vidéo (officiel) qui permet de visualiser assez rapidement les nouveautés majeures de cette cuvée 2020. Car parmi elles, se trouve le fameux « Neural AI System ». Via ce dernier, l’ Intelligence Artificielle devrait atteindre un degré de réalisme jamais vu encore, dans un jeu de course de motos.

Ainsi, les pilotes rivaux s’adapteront peu à peu à vos comportements sur la piste, au gré des courses et des saisons. Histoire de mettre au point des parades. Par ailleurs, leur comportement global devrait gagner en réalisme. Tant lors de leurs phases de défense que d’attaque. De plus, la physique des machines s’est considérablement améliorée par rapport à l’opus précédent. Chose merveilleusement bien illustrée dans le média en question. Effectivement, via un écran splitté, vous pourrez visualiser les différences entre les deux versions. A droite, MotoGP 20 et ses motos qui bougent nettement plus dans les courbes. Vraiment, vous allez saliver après le visionnage…c’est parti !