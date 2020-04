MotoGP 20 : Milestone plein feu sur Valentino Rossi (vidéo)

Ne reste, désormais, plus qu’une semaine à patienter pour découvrir enfin MotoGP 20, sur PC et consoles. La simulation de Moto de Milestone devrait d’ailleurs apporter pas mal de petites nouveautés, histoire de rendre l’expérience plus réaliste mais aussi, plus immersive. Evidemment, notre rédaction vous proposera son test dès que le jeu sera disponible.

MotoGP 20 : la dernière danse de Rossi

En attendant ce jour, l’éditeur nous offre une nouvelle vidéo de Gameplay. Et après une première séquence diffusée il y a quelques jours et mettant en scène Alex Marquez au guidon de sa Honda, on change littéralement de philosophie. Cette-fois donc, c’est Valentino Rossi, véritable légende roulante de ce sport, qui prend virtuellement les commandes de sa Yamaha officielle. Qu’il pilotera d’ailleurs pour la dernière fois en 2020, l’Italien étant d’ores et déjà annoncé sortant l’année prochaine (sans que sa fin de carrière ne soit encore annoncée), du fait du recrutement de Fabio Quartararo.

Place à la vidéo de gameplay en question.