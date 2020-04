MotoGP 20 revient avec de la prise en main, qui promet !

Un peu comme le jeu officiel de la Formule 1 (par Codemasters), celui dédié à la MotoGP progresse d’année en année. Car Milestone, le studio en charge du jeu, n’a de cesse d’améliorer sa production qui gagne en réalisme lors de chaque cuvée. Et cette vidéo publiée vendredi dernier ne nous fera pas changer d’avis. Car l’éditeur a diffusé plusieurs minutes de gameplay, qui nous ont fait forte impression…

MotoGP 20, ça bouge bien (et mieux) !

C’est au guidon de la Honda -si convoitée- pilotée par LA référence de ces dernières années en MotoGP, Marc Marquez, que Milestone nous propose d’embarquer. Au programme, une belle et longue séquence de gameplay riche en informations et enseignements. En effet, cette dernière nous offre une vision assez précise des progrès réalisés en matière de physique des motos.

Il suffit de regarder attentivement la deux roues du champion du monde espagnol pour constater que les mouvements de la machine en question paraissent plus naturels. Plus en adéquation avec le transfert des masses et les réactions aux accélérations, freinages et coups de guidon. Certes, il faudra tout de même confirmer tout cela dans notre test, que nous vous proposerons très bientôt, lorsque le jeu sera en notre possession.

Sachant que ce MotoGP 20 devrait être utilisé par les véritables pilotes lors des compétitions virtuelles organisées depuis quelques semaines par la Dorna. A suivre.