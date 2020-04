MotoGP 2020 : fin juillet, « dans le pire des cas »

C’est le patron de la Dorna qui l’a déclaré tout récemment. Dans le pire des cas, le championnat du monde de MotoGP reprendra fin juillet, jusque fin novembre, avec entre dix et douze courses au programme. Le tout en huis clos, bien évidemment. Mais, rappelons-le, il s’agit du pire scénario, selon l’évolution de la situation ces prochains jours, semaines et mois.

MotoGP 2020, c’est déjà demain ?

« Notre idée, pour l’instant, est de commencer à la fin du mois de juillet. Il reste à décider où et quand. Nous sommes sûrs que notre programme initial est de commencer en Europe et de courir de fin juillet à novembre pour voir ce qui se passe, et si les courses non européennes seront possibles après novembre. Dans le pire des cas, s’il n’est pas possible de voyager en dehors de l’Europe, nous organiserons au moins un championnat de 10 à 12 courses entre la fin juillet et la fin novembre ».

Par ailleurs, une procédure est actuellement étudiée afin de permettre au paddock de bénéficier des tests de dépistage du coronavirus :

« nous travaillons uniquement sur les 10 000 tests de coronavirus que nous avons convenu avec Bridgepoint. Ensuite, ce que nous faisons, c’est essayer d’établir un protocole, sur lequel nous travaillons actuellement à Dorna pour voir comment les courses pourraient se dérouler sans spectateurs et avec un nombre limité de personnes travaillant dans le paddock, ce qui donnera des situations différentes en matière de transport, de logement, d’hospitalité. Ensuite, chacun sera testé avant de quitter sa maison, puis testé à son arrivée sur le circuit et aussi à son retour chez lui. C’est l’idée. Nous travaillons avec une autre société qui appartient à Bridgepoint pour acquérir ces 10 000 tests »

Un message globalement plutôt encourageant, donc, le championnat ayant de grandes chances de reprendre cet été. Rappelons qu’il y a tout juste quelques heures, les Grand-Prix d’Allemagne, de Finlande et des Pays-Bas ont été purement et simplement annulés.

