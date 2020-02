MotoGP : 3 sur 3 pour Quartararo à Sepang ! Zarco en bonne voie

Fabio Quartararo conclut les tests MotoGP de Sepang, ce 8 février, en première position. Johann Zarco est sur un bon rythme avec la Ducati Avintia.

Nous posions la question hier. Après deux journées à dominer les essais MotoGP de Sepang, Fabio Quartararo pouvait-il s’imposer de nouveau lors de la troisième et dernière journée? La réponse est tombée rapidement, positive, puisque le tricolore a réalisé le meilleur temps aujourd’hui, dimanche 8 février.

Le classement du matin ne bouge pas

Pour ce faire, Fabio Quartararo s’est surtout battu ce matin. En effet, le chronos réalisés à la mi-session n’ont pas énormément évolué. Laissant le Français et son 1’58’’349 comme meilleur marque du jour. Devant Cal Crutchlow et Alex Rins, respectivement distancés de 82 et 101 millièmes.

Si les temps n’ont pas énormément évolué, c’est notamment suite à l’apparition de la pluie à 30 minutes du terme. Bloquant de potentielles améliorations dans les dernières minutes. Mais n’empêchant pas plusieurs pilotes de prendre la piste…

Marc Marquez encore au sol

Notamment l’Espagnol champion du monde en titre, Marc Marquez. Avec une épaule toujours endolorie, le pilote Honda s’est toutefois fait surprendre sur la piste mouillée. Ne pouvant pas récupérer sa machine, il a fini au sol, sans dommages physiques, heureusement pour lui. Gardant ainsi le 12e temps de la journée, à quatre dixièmes de Fabio Quartararo.

Johann Zarco a également gardé sa 15e position, au final de cette journée. Le pilote Avintia figurant à six dixièmes des leaders, le même écart le séparant de son équipier, Tito Rabat, derrière lui.

A noter, donc, que 18 pilotes ont terminé dans la même seconde. Toutes les écuries étant représentées. Notamment Aprilia, dont la nouvelle machine semble fonctionner très bien en rythme de course. Aleix Espargaro, pilote de la firme de Noale, se disant ravi de sa longue série de tours en 1’59.

Jorge Lorenzo a enfin également pris la piste aujourd’hui. Equipé de la Yamaha 2019, l’Espagnol a conclu au 20e rang en 1’59’’697. Se concentrant surtout sur son travail. Dans une journée toutefois calme.

Le classement de la troisième journée d’essais MotoGP à Sepang

Voici en tout cas le classement de la dernière journée d’essais MotoGP à Sepang. Une dernière session menée par Fabio Quartararo, sans réelle domination, tous les pilotes étant très proches. Les performances des différents hommes de ce championnat devraient se confirmer dès les prochains essais. Qui se tendront au Qatar, du 22 au 24 février. Avant l’ouverture de saison, le week-end du 8 mars, toujours au Qatar.