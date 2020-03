MotoGP : à l’aide de Zarco, Avintia veut devenir un top team

Assurément, cette saison 2020 -lorsqu’elle aura lieu !!- devrait être la meilleure de l’écurie Avintia, en MotoGP. Car, avec un nouveau contrat Ducati en poche et un partenariat plus fort, la formation ibérique va disposer des Ducati de l’an passé. Surtout, avec un pilote du calibre de Johann Zarco, les résultats devraient suivre très rapidement. Au point d’envisager un podium ?

MotoGP : Zarco et Ducati, deux éléments qui feront la différence

Le duo Avintia-Zarco parviendra-t-il à s’offrir un podium en 2020 ? C’est en tout cas ce que croient nos lecteurs, suivant un sondage que nous avions publié voilà plusieurs semaines. Et sur le papier, cela parait crédible, compte-tenu des qualités avérées de la Ducati de l’an passé, mixé au coup de guidon du tricolore. Mais bien au-delà des compétences de Johann Zarco, le Team Principal d’Avintia affiche une grande confiance, du fait du lien récemment resserré avec le constructeur transalpin :

« Nous voulons devenir une équipe de pointe et pour ce faire, nous avons dû signer un nouveau contrat pour obtenir un meilleur matériel. Ducati nous offre désormais bien plus. Ils ont fait de nombreux sacrifices. Pour être de meilleurs clients, nous devons avoir quelque chose de mieux de leur part. Nous avons trouvé un accord et prolongé le contrat de deux ans », a-t-il déclaré sur le site officiel.

Voilà où va se faire la différence. D’ailleurs, ce partenariat est intimement lié avec l’engagement de Zarco, ce dernier faisant partie de la short-list de l’Italien pour grimper dans le team officiel, à court terme. Quoiqu’il en soit, ces ambitions affichées publiquement par Ruben Xaus sont un excellent message envoyé à Johann, qui sait qu’il disposera d’un encadrement prêt à fournir le travail nécessaire à l’obtention des meilleurs résultats.