MotoGP : Alex Rins (déjà) reconduit chez Suzuki !

Il faut croire que les performances d’Alex Rins en MotoGP eSport ont été jugées suffisantes pour justifier le renouvellement précoce de son contrat ! Blague à part, l’écurie Suzuki vient d’annoncer que son pilote serait toujours en place à l’occasion des saisons 2021 et 2022 de « vraie » MotoGP. Deux saisons de plus, donc, pour celui qui incarne l’un des pilotes en vue ces prochaines années, aux côtés de Fabio Quartararo notamment.

MotoGP : Alex Rins opte pour la fidélité

« Mon souhait était de poursuivre avec Suzuki et c’est exactement ce que j’ai fait. Je crois énormément en ce projet. J’ai ce désir de gagner, eux aussi, c’est la combinaison parfaite. Je me sens totalement à ma place dans cette équipe et ensemble, nous travaillons dur pour obtenir de grands résultats. J’ai toujours cru en ce team, raison pour laquelle je n’ai pas attendu pour leur donner mon accord. Il a juste fallu ensuite finaliser quelques détails, suivant les processus en interne. Désormais, nous devons comprendre ce qu’il va se passer en 2020, mais nous sommes prêts à nous battre, comme nous l’avons fait durant la pré-saison. Actuellement, tout le monde est confronté à une étrange situation. Nous devons être patients et voir comment ça évolue. De notre côté, nous ferons en sorte d’être prêt quand l’heure viendra de reprendre. Dorna fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous faire courir. Mais ils tiennent bien sûr compte de ce qui importe le plus, à savoir la sécurité et la santé des gens. Reste à attendre, tout en restant concentré sur l’entraînement« .

Shinichi Sahara – Project Leader

« Ce renouvellement pour deux saisons supplémentaires avec Álex Rins nous rend très fiers, car il est véritablement une pierre angulaire dans ce projet, qui consiste à faire grandir de jeunes pilotes. Ça voudra dire qu’on aura passé au minimum six ans avec lui, c’est exactement ce que nous visions la première fois où nous l’avons signé. Accompagné de son équipe, il a grandement mûri. Nous avons obtenu des podiums, des victoires et le meilleur est à venir. Malheureusement, la condition actuelle ne nous permet pas de démontrer tous les progrès qui ont été réalisés et ce dont nous sommes capables. Mais cette crise du Coronavirus est du jamais vu et nous devons nous adapter. Quoi qu’il en soit, nous restons optimistes pour le futur, cette annonce en est la preuve. »

Davide Brivio – Team Manager

« Nous sommes ravis de reconduire Álex Rins pour deux saisons supplémentaires au sein de notre équipe. Cet accord portera ainsi notre collaboration à six ans et je pense que cette stabilité sera bénéfique à nous tous. Je tiens à préciser que les deux parties s’étaient en réalité mis d’accord depuis des mois, en fait il ne manquait que la signature. C’est chose faite et nous pouvons donc l’annoncer. Notre objectif est de continuer à travailler pour tous ensemble devenir encore plus forts. Nous avons eu une fantastique fin de saison et nous souhaitons justement repartir de là. »

