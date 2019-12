MotoGP : après l’échec Zarco, c’est Lorenzo qui est dragué par Yamaha

Alors qu’il a brillé pendant une bonne partie de sa carrière en MotoGP avec Yamaha, Jorge Lorenzo aurait reçu une offre du constructeur japonais. En effet, selon nos confrères de Motorsport, l’écurie en question aurait proposé au pilote espagnol ce fameux poste de pilote « test » dont Johann Zarco n’a finalement pas voulu.

Comme Zarco, Lorenzo a piloté nombre de motos

Alors que Johann Zarco était en tête de liste pour occuper le poste de pilote « test » chez Yamaha l’année prochaine, sa signature pour trois piges avec Honda LCR puis son engagement avec Ducati Avintia à contrarié les plans de Jarvis (Yamaha) qui voulait à tout prix le tricolore. Alors, pour ne pas être contraint de « taper » plus bas en engageant un pilote de seconde zone, le constructeur nippon aurait fait une offre à Jorge Lorenzo. Selon Motorsport.

Un profil idéal puisque, lui aussi connait bien Yamaha pour y avoir couru -et gagné- durant plusieurs années. Par ailleurs, un peu comme Johann, il a piloté plusieurs machines en peu de temps avec Ducati l’an passé et Honda cette saison. Evidemment, son palmarès ne gâche rien à l’ensemble. Reste à déterminer si Jorge acceptera sachant que le jeune retraité avec récemment déclaré qu’il serait dans le paddock en 2020. Et même, qu’il espérait faire une annonce rapidement. A suivre…

source