MotoGP : Aprilia annonce le remplacement de Bradley Smith

Lorenzo Savadori :

« Dire que je suis heureux serait un euphémisme. Je souhaiterais remercier Aprilia Racing de m’offrir cette opportunité. Je vais arriver préparé à cet événement, grâce au travail fait sur cette RS-GP et en CIV, dont la saison vient tout juste de s’achever. C’était une année très exigeante, qui m’aura demandé beaucoup de concentration. Désormais, je vais me préparer et faire en sorte de tirer profit au maximum de ces kilomètres engrangés. »

source