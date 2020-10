MotoGP – Aragon : la grille, l’heure de départ décalée

C’est donc avec une heure de retard sur le programme initial que sera donné le coup d’envoi de l’édition 2020 du Grand-Prix d’Aragon de MotoGP. En conséquence, il faudra allumer son téléviseur pour 15H00 précise, en vue d’assister au lancement en pole position de Fabio Quartararo. Le pilote tricolore est toujours leader du championnat alors il pourrait conforter sa place à cette occasion. A suivre aussi, la remontée de Johann Zarco.

10ème pole position en carrière -déjà- pour Fabio Quartararo, le Français est parti pour suivre les traces des légendes de la MotoGP. Mais avant de penser aux records, il va falloir finir le travail, aujourd’hui, en allant s’imposer en Aragon. Histoire de rappeler à la concurrence qu’il est bien le patron -s’il l’est vraiment. Derrière, Vinalès, Morbidelli mais aussi, Mir (à dix points au classement) feront partie de ses plus farouches adversaires.

Plus loin, Andrea Dovizioso aura fort à faire pour revenir, après sa qualification ratée. Car lui aussi est toujours, mathématiquement, dans la course au titre. Enfin, si Johann Zarco peut abandonner tout espoir de podium, sur une piste peu adaptée aux Ducati (visiblement), le pilote Avintia aura la possibilité de remonter, pourquoi pas afin d’intégrer le top dix ?

Rendez-vous tout à l’heure, pour le départ. En attendant, place à la grille de départ.

Ready for RACE DAY at Aragón? 🤩

