MotoGP : au tapis, Zarco passe à côté d’un bon résultat

Dimanche dernier à Valencia, Johann Zarco n’avait clairement pas le rythme pour se battre pour le podium. Du moins, au moment de sa chute. Mis sous pression par Alex Rins, le tricolore est en effet tombé, alors qu’il bataillait dans le top six. Un abandon malheureux même si, de l’aveu du pilote Avintia, son rythme en deçà de ses espérances ne lui aurait sans doute pas permis de rêver de podium.

Johann Zarco était en difficulté

« Je n’étais pas agacé. Clairement, Rins m’a passé mais j’étais plutôt content d’avoir un bon moteur et de pouvoir reprendre l’avantage en ligne droite. Sur ce début de course, j’étais en difficulté. La vitesse que j’espérais, elle n’y était pas. L’entrée du premier virage était vraiment compliquée. Je ne sais pas si le vent qui s’est levé s’est fait ressentir davantage mais il était difficile de réussir à ralentir pour rentrer dans le virage. Ma prise de frein n’était pas du tout violente mais je pense que j’ai sans doute dû rentrer un peu plus vite. En général, ça ne chute pas, mais là, j’ai chuté. Je suis donc déçu de ne pas terminer la course. »

« J’avais de bonnes envies de bien faire mais j’étais un peu en difficulté. J’espérais pouvoir prouver mieux. Est-ce que le choix de ce pneu avant, qui était très bon la semaine dernière, a été moins bon aujourd’hui vu le rythme et qu’il faisait plus chaud ? Peut-être que le médium aurait été mieux, comme a fait Miller. Donc un petit doute sur le pneu, et déçu. Déçu par la chute, c’est en début de course quand je n’attaquais pas au maximum, la roue avant s’est dérobée et je n’ai rien pu éviter. Ce weekend, j’ai été compétitif à chaque séance d’entraînement et j’espérais faire une bonne course. Je me sentais très fort, je pensais que le podium pouvait arriver aujourd’hui, mais nous allons essayer dans la dernière course de l’année« .

C’est donc revanchard que Johann Zarco abordera la dernière course, au Portugal, d’ici quelques jours. Un circuit qui pourrait, potentiellement, convenir à sa Ducati. Histoire que le tricolore finisse sa saison 2020 et sa coopération avec Avintia sur une bonne note.