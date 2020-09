MotoGP : Avintia confirme, Johann Zarco quittera l’équipe fin 2020

C’est à l’issue des essais libres 2 du Grand-Prix de Saint Marin de MotoGP que le patron d’Avintia Racing a révélé l’information. Laquelle était, d’ailleurs, déjà quasi-acquise, depuis quelques semaines. Mais cette-fois, il semblerait que ce soit fait, Johann Zarco ne sera (déjà) plus chez Avintia la saison prochaine. En effet, un guidon officiel où une place chez Pramac sont désormais dans la balance, pour le tricolore.

« Il est très clair pour l’année prochaine que Johann ne sera pas avec nous mais je suis très content pour lui car il mérite d’être sur une moto d’usine. C’est un bon endroit pour montrer des choses pour la nouvelle génération : nous sommes capables de nous montrer rapides en piste et je suis certain qu’un jeune italien va monter. Je suis sûr à 99% que Bastianini va nous rejoindre. »

Voilà qui est dit. Outre la confirmation de l’arrivée de Bastianini chez Avintia, Ruben Xaus affirme que Johann Zarco ne sera plus chez lui en raison de sa montée chez Pramac ou Ducati Factory. Une promotion, donc, quoiqu’il arrive puisque, comme le déclarait le Français juste avant le Grand-Prix de Saint Marin, quel que soit le choix de Ducati, il disposera de la moto mise à jour. Alors que pour l’heure, il court avec la version 2019…

