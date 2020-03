Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps avant que le Team Principal d’Avintia Racing ne fasse les louanges de son nouveau pilote, Johann Zarco. En effet, lors d’un entretien publié par le site officiel de la MotoGP, Ruben Xaus a vanté les mérites du pilote tricolore et de ce qu’il a déjà apporté à l’équipe, en seulement quelques séances sur la Ducati.

Johann Zarco très précis dans son feedback

Et comme Honda LCR l’avait déjà rapporté lors des trois piges réalisées par le Français en fin de saison 2020, c’est le perfectionnisme de l’intéressé qui est à nouveau cité. Selon Xaus, Johann a permis au Team de réaliser un pas en avant. Notamment en raison de sa capacité à tout analyser en détail mais aussi, de la précision qu’il met lors de la transmission de son feedback aux ingénieurs, en matière de comportement de la machine.

« Grâce au nouveau contrat avec Ducati, nous avons pu intégrer Zarco dans notre projet et faire un pas en avant. L’usine Ducati elle-même est allée de l’avant et a mis à notre disposition plus de matériels que convenu. Je pense aussi que cela leur a donné beaucoup d’informations. Il analyse tout en détail et il est très précis dans ses instructions sur la meilleure façon de contrôler la moto ».

Visiblement, l’entente est donc très bonne entre Johann Zarco et son nouveau patron. Des propos qui devraient faire du bien au pilote sachant que cela ne tombera pas dans l’oreille d’un sourd, également du côté de la Direction de Ducati…