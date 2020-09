MotoGP : Bagnaia a-t-il pris un avantage décisif sur Zarco ?

Après deux épreuves courues successivement sur le circuit de Misano en MotoGP, il est déjà temps de dresser un bilan des performances des pilotes Ducati. Nous parlons, bien évidemment, de Johann Zarco et de Francesco Bagnaia. Deux hommes en lice pour le dernier guidon disponible, au sein de l’équipe Ducati Factory.

Si Johann Zarco avait su profiter de l’absence de Bagnaia -sur blessure- en marquant les esprits en République Tchèque et, d’une certaine manière, en Autriche, depuis le retour de l’Italien en Grand-Prix, les choses ont beaucoup évolué. En effet, le transalpin est parvenu à signer un podium dès son retour, alors qu’il était encore diminué. Puis, le week-end dernier, Francesco a mené la course plusieurs tours durant, avant de chuter. Certes, il dispose d’une Ducati de cette année, mais il semble en faire meilleur usage que Dovizioso, Miller et Petrucci. Qui sont pourtant plus expérimentés que lui…

Alors, en termes de performance pure, bien que la comparaison puisse paraître inégale (Johann étant un nouveau venu dans la galaxie Ducati, qui plus est au guidon d’une moto de l’an passé), Bagnaia semble avoir réalisé ce qu’il fallait pour obtenir la moto officielle, en 2021. Oui mais…

Tout dépendra aussi des critères de sélection des décideurs, chez Ducati. Car si les intéressés recherchent en premier lieu l’expérience, la fiabilité en course, alors le Français aura probablement l’avantage. Surtout que Bagnaia est tombé dimanche dernier, alors que la victoire lui tendait les bras. L’Italien serait-il encore trop jeune pour gagner des courses ? Car cette réalité peut laisser penser que le jeune pilote demeure fragile, sur le plan mental, lorsque le triomphe se présente. Mais impossible de juger cette facette sur une seule course.

I got a hard race again maybe due to my tire choice. I look forward next race for a better result. @ducati – @realeavintia – @motogp à Misano World Circuit https://t.co/2IGtTzfaA3

— Johann Zarco (@JohannZarco1) September 20, 2020