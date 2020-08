MotoGP : blessé, Zarco a moins souffert que lorsqu’il pilotait la KTM

Après avoir réalisé un petit exploit en Styrie, le week-end dernier, Johann Zarco est revenu sur son état physique à l’issue d’un Grand-Prix d’Autriche de MotoGP très incertain jusqu’à son dénouement. Car le tricolore a souffert de sa blessure à la main durant toute la course. Pourtant, de son propre aveu, l’intéressé avait déjà connu pire.

Lorsque Johann Zarco a été interviewé après la course de Spielberg il y a quelques jours, sa réponse a été sans appel, après une question lui demandant s’il avait vécu la course la plus difficile de sa carrière en MotoGP : « Non, car l’an dernier quand je prenais une paire de points, j’étais détruit après la course. Là, je me sens bien. ». Une nouvelle preuve de son aisance au guidon de la Ducati, après avoir réalisé des chronos assez stupéfiants tout le week-end, en dépit de sa blessure.

Ce qui confirme au passage que le pilote Avintia a pris la meilleure décision possible en quittant KTM, équipe avec laquelle l’alchimie n’a jamais prise, bien au-delà des difficultés de Zarco à s’adapter à la moto autrichienne…

First start from pit-lane, second start from P17, and finishing the P14.

Much better day than what I could expect.

Very happy with my feeling on the bike. Some podiums are possible, so we gonna work well with my… https://t.co/3jSY8X6PCX

— Johann Zarco (@JohannZarco1) August 24, 2020