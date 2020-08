MotoGP : Bradl remplacera Marquez en République Tchèque

Nous évoquions, il y a quelques heures à peine, la nouvelle intervention subie par Marc Marquez. Et bien suite à cette information, les médecins et dirigeants de du Team Honda de MotoGP n’ont pas tardé à rendre leur verdict. Marc Marquez ne pourra pas piloter sa deux roues lors du prochain Grand-Prix, en République Tchèque, le week-end à venir.

En conséquence, l’écurie nippone a décidé de faire appel à celui qui est qualifié dans ce genre de circonstances, Stefan Bradl. En effet, en sa qualité de pilote de réserve et d’essais, l’Allemand sera donc au travail sur le circuit de Brno, dans quelques jours, au côtés d’Alex Marquez. Avant toute chose, je veux souhaiter un prompt rétablissement à Marc. Ce qu’il a fait à Jerez a été incroyable et il a montré qu’il avait véritablement l’esprit d’un champion. J’ai hâte de piloter à nouveau la Honda RC213V. En raison de la pandémie, nous n’avons pas pu mener les tests que nous aurions normalement faits, il me faudra donc un peu de temps pour me réadapter à la moto et au MotoGP, mais j’ai plusieurs fois piloté la Superbike et je sais donc que ma condition physique est bonne. C’est un défi que j’ai hâte de relever. Courir avec le team Repsol Honda est toujours un grand honneur et je suis heureux d’aider Honda. Voyons voir comment se passera le week-end ».

Rendez-vous vendredi prochain, avec les essais libres 1.

