MotoGP, Brno : essais libres 4, Quartararo meilleur chrono

A quelques minutes de la séance qualificative du Grand-Prix de République Tchèque de MotoGP 2020, les essais libres 4 ont rendu leur verdict. Ainsi, sur le circuit de Brno, Fabio Quartararo a signé le meilleur temps. Le pilote Yamaha a devancé Pol Espargaro (KTM) et Morbidelli (Yamaha). Alex Rins termine 5ème, devant Valentino Rossi et Andrea Dovizioso. Johann Zarco se classe 12ème de cette séance sans enjeux.

« Being followed by @AndreaDovizioso » 👀@FabioQ20 quickly bails out of that lap and slots in behind him! 🔄#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/HNhJPj3dqA

