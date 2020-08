MotoGP – Ciabatti (Ducati) pense à Zarco et Bagnaia pour l’an prochain

Après les propos de Ruben Xaus, qui voyait Johann Zarco et Jorge Lorenzo comme seuls candidats au guidon laissé vacant par Andrea Dovizioso, c’est le patron du Team Factory qui s’est exprimé (au micro de Canal+), juste après la Q1 réussie (meilleur temps et record du week-end) du Français. Et pour Paulo Ciabatti, ce sont plutôt Pecco Bagnaia et Johann Zarco qui sont en première ligne et en concurrence, dans l’optique de l’attribution de la Ducati officielle.

Johann Zarco sous haute surveillance ?

Aussi, le transalpin, après avoir confirmé ces deux noms, a déclaré que la décision serait prise dans les semaines à venir. Après une étude de la situation. Mais évidemment, l’on imagine que les performances du tricolore ce week-end pèseront dans la balance. Sachant que Bagnaia, lui, ne peut pas se défendre actuellement, pour cause de blessure. Affaire à suivre, donc…