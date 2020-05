MotoGP : coup d’envoi le 19 juillet à Jerez, en attente de validation espagnole

Du côté de la Dorna et du circuit de Jerez, les choses sont maintenant conclues ! A savoir que le coup d’envoi du championnat du monde de MotoGP aurait lieu le 19 juillet prochain, à l’occasion d’un Grand-Prix d’Espagne. Mais ce n’est pas tout puisque, sur le même circuit, un Grand-Prix d’Andalousie aurait lieu le week-end suivant. Puis, ce serait au tour du championnat de superbike. Ne reste plus que, désormais, la validation par le gouvernement espagnol.

Concernant l’organisation à proprement parler de ces manches européennes (l’Autriche et la République Tchèque suivant, dans le calendrier), elles se feront à huis clos donc sans l’ombre d’un supporter dans les tribunes. Par ailleurs, le personnel des équipes sera déduit au stricte nécessaire, avec des tests de dépistage réalisés de façon très régulière, au cours du week-end. Enfin, pour ce qui concerne les médias, aucun journaliste ne devrait être autorisé à se rendre sur place.

