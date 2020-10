MotoGP – course : 1ère pour Rins ! Zarco P10 Quartararo hors des points

MotoGP, Aragon, course – Terrible course pour le poleman Fabio Quartararo, en Aragon. Au guidon d’une Yamaha sans rythme, le tricolore a rapidement dégringolé dans le classement, pour sortir des points. Au championnat, l’addition est très salée. Il perd les commandes au profit de Mir. Mais ce GP d’Aragon a également été marqué par la superbe 1ère victoire d’Alex Rins, cette saison.

Nous y voilà, une heure après l’horaire de départ initial. Dans quelques secondes, le leader du championnat, Fabio Quartararo, s’élancera en pole position du GP d’Aragon. Sur la grille à ses côtés, nous retrouverons Maverick Vinalès au second rang, devant la surprise Cal Crutchlow. Et comme attendu, c’est sur une piste sèche mais fraîche que le coup d’envoi va être donné.

Today will see the first Grand Prix without a premier class champion on the grid since 1999! 😲

The 2020 champion is on the grid somewhere though…but who? 🏆#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/S76dKYePOF

