MotoGP – course : Binder et KTM gagnent, Zarco superbe 3ème !

MotoGP, Tchéquie, la course – Surprise à Brno avec la première victoire de KTM, grâce au rookie Brad Binder. Une -autre- étoile est née ! Derrière, Morbidelli termine deuxième devant un superbe Johann Zarco, de retour sur le podium, en dépit d’une pénalité injustifiée. Quartararo termine plus loin, mais récupère de bons points au championnat.

Brno, MotoGP : le départ du doublé tricolore

Nous y voilà ! Pour la première fois de l’histoire de ce sport, deux Français vont s’élancer aux deux premières places d’un Grand-Prix de MotoGP. Johann Zarco, en pole position, devancera donc Fabio Quartararo sur la grille de départ. Néanmoins, le pilotes Yamaha Petronas reste le grand favori. Jour le pilote Avintia, un top cinq serait déjà exceptionnel. En conservant le rang de meilleur pilote Ducati, par exemple. A noter que Quartararo a opté pour un médium à l’avant, contrairement à ses rivaux, en tendres.

La grille est maintenant évacuée, le départ est proche. Les feux passent enfin au vert et Johann, le poleman, rate son départ, à l’inverse de Quartararo. Morbidelli en tête, devant son coéquipier puis A Espargaro et Zarco. Qui perd à nouveau deux places. Pol est P4 devant Binder. Rins 7e devant Vinalès, Petrucci et Rossi. Fabio, qui s’était fait passer par Aleix, récupère son bien. Zarco passe son ex-coéquipier dans la foulée. Binder déborde l’Aprilia d’Espargaro. Il reste 20 tours. Devant, Morbidelli s’échappe !

Début de course solide pour les tricolores

Et Johann passe à son tour l’Aprilia. Les deux frères sont maintenant au combat et c’est chaud ! Pol passe finalement. Dans le top dix, la seule Ducati est celle du Team Avintia…Binder, 3e, s’accroche et signe même le meilleur tour. Il talonne Quarta. Pour sa part, le no5 est plus véloce que le leader. Nos Français sont plutôt bien. Rossi gagne une place en passant son coéquipier, il est 8ème. Johann est maintenant sous pression de son ancien coéquipier. Alors que Mir et Lecuona sont dans le bac à gravier. Pol passe Johann mais le tricolore recroise.

Nouvelle attaque d’Espargaro, qui s’avère payante, cette-fois. Deux Yamaha Petronas devant deux KTM, une Ducati et une Aprilia, début de G.P asses surprenant, à Brno. Rins est 7ème avec Rossi dans son sillage. Nakagami est P10, devant Dovizioso. Pour l’heure, Fabio est moins rapide que ses adversaires, du fait de son choix de gommes. Mais le Français devrait prendre l’avantage prochainement. Face au leader, en tendres. Toutefois, à ce stade de la course, Binder reste dans son aspiration alors que Pol se rapproche du duo, avec Zarco dans le bon wagon également.

Pol Espargaro au tapis !

Attaque de Binder ! P2 ! Et Espargaro est là aussi, au même titre que la Ducati. Et Pol tente sa chance à son tour et passe ! Les deux KTM sont sur le podium. Mais Espargaro se loupe et Fabio récupère son bien. Et une nouvelle erreur l’envoie au tapis, en se rabattant sur Zarco ! Mais l’on imagine qu’il considère le tricolore comme responsable…Pourtant, le pilote Avintia n’a pas commis de faute. Morbidelli est toujours aux commandes, suivi de Binder, Quarta, Zarco, Rins et Rossi, qui a passé l’Aprilia.

Attaque de Johann sur Fabio, et ça passe ! Le voilà sur le podium provisoire. La direction de course ouvre une enquête dans l’accrochage entre Zarco et Espargaro. Désormais, Binder revient sur l’homme de tête tandis que Johann décroche Fabio. Il reste dix tours dans ce Grand-Prix de Tchéquie. Binder colle maintenant Morbidelli ! Et il attaque un tour plus tard. Une KTM en tête à Brno. Et pénalité pour Zarco (long lap penalty), c’est une honte ! Il va peut-être perdre le podium là-dessus…

Ciabiatti n’est pas content et le fait savoir ! Zarco observe sa pénalité mais il conserve sa place ! Sauf que Fabio est dans son sillage. Il reste 8 tours et Rins revient sur Quarta. Pendant ce temps, Binder s’échappe. Zarco a-t-il perdu toute chance de finir deuxième de la course ? Plus loin, Valentino est 6ème, devant Oliveira, Aleix, Nakagami, Vinalès, Dovizioso, Miller, Crutchlow, Petrucci et Marquez.

C’est difficile pour le leader du championnat, désormais. Quatrième, il est sous la menace de Rins. Alors que Zarco reprend une demi-seconde au tour à ses rivaux. Sans le long-lap, peut-être que la victoire était à sa portée…? Il y aura d’autres occasions ! Binder possède 1,6s d’avance sur Morbidelli. Et Rins passe Fabio, maintenant sous la menace de Rossi. Qui passe quelques virages plus loin. Le Français doit gérer et penser au championnat.

Pour sa part, Zarco commence à ralentir, permettant à Mir de revenir, ça va être compliqué ! Quartararo est passé par Oliveria, il est 7ème. De son côté, Miller accès au top dix. Victoire de Binder, premier podium et 1er succès pour KTM. Morbidelli, second s’offre son premier podium également.Première aussi pour Avintia, grâce à l’excellent Zarco, P3 ! Quel retour !!! Rins est 4er devant Rossi, Oliveira, Quarta, Nakagami, Miller et A Espargaro.