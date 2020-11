MotoGP – course : Mir, 1ère victoire décisive, Zarco P9, Quartararo grand perdant

Grand-Prix d’Europe MotoGP – Après la chute de Fabio Quartararo dès les premiers kilomètres de la course, c’est Joan Mir qui a réalisé l’opération du jour. Vainqueur pour la première fois de sa carrière, le pilote Suzuki accentue son avance au championnat. Alors que Alex Rins, deuxième du jour, remonte au troisième rang au classement des pilotes.

Valencia, la course : le départ

C’est donc sur une piste entièrement sèche que le départ du Grand-Prix d’Europe de MotoGP 2020 va être donné, dans quelques secondes. Rappelons qu’ Aleix Espargaro a été pénalisé de trois places sur la grille de départ, pour non respect d’un drapeau bleue, durant les qualifications. De son côté, après avoir dépassé son quota de moteur, Maverick Vinalès devra prendre le départ depuis la voie des stands.

Le tour de mise en grille vient de s’achever, les pilotes regagnent leurs places respectives. Et c’est parti ! En pole position, Pol Espargaro s’élance bien et conserve la tête. En revanche, Zarco s’est légèrement loupé, il est sixième. Fabio est maintenant 9ème ! Mir passe Nakagami, il est 3e derrière son coéquipier. Quartararo au sol, non !!! Il est tombé en même temps qu’ Aleix Espargaro. Alors que Rins prend les commandes, deux tours plus tard.

Mir deuxième, Quartararo dernier

De son côté, Quartararo est reparti, mais loin des premières places. Oliveira est 4ème, après son débordement sur Nakagami. Johann est toujours sixième, suivi dans l’ordre de Morbidelli, Dovizioso, Miller, Marquez, Binder et Bagnaia. Pénalité pour Binder, consécutive à son accrochage lors du dernier G.P, avec Miller. Salvadori à terre. Joan Mir, le leader du championnat, prend la seconde place, à 24 tours du but. Cela commence à sentir bon, pour le pilote Suzuki.

Autre fait de course, pour Valentino Rossi, à l’arrêt sur la piste ! Sans doute un pépin mécanique. Et encore une chute ! C’est Bagnaia. Quartararo est 17ème, avec le meilleur tour en course. Voilà qui va lui laisser des regrets. Et nouvelle chute, pour Crutchlow maintenant. Fabio a la porte des points. Nous sommes à 21 tous du but. Miller déborde Morbidelli, il est désormais 7ème.

Quartararo revient dans les points

Belle course de Bradl, qui pointe à la douzième place, derrière Petrucci. Encore 17 tours dans ce Grand-Prix d’Europe de MotoGP. Après plusieurs tours sans dépassements, Marquez se charge du cas Morbidelli. L’Espagnol est 8ème. Pour sa part, Binder remonte et déborde successivement Bradl puis Petrucci. La KTM est 11ème. Problème pour Rabat, qui offre un point, provisoirement, à Fabio. Nakagami se défait d’Oliveira, le Japonais prend donc la 4ème place.

Joan Mir prend les commandes, à 11 tours du but !

Johann Zarco est maintenant sous la menace de Miller, mais il est également revenu sur Oliveira. Devant, Mir se fait pressant sur Rins. Pol est blotti derrière les Suzuki. Et Mir est passé ! Il est en tête. Enfin une première victoire en MotoGP, pour seller un titre hypothétique ? Dovizioso passe à son tour Morbidelli, l’Italien accède au neuvième rang. Puis Binder en fait autant. Miller passe Zarco, pour le gain de la 6ème place. Mais Johann reprend l’avantage quelques virages plus loin.

A 4 tours de l’arrivée, les deux Suzuki sont toujours en tête, devant Pol Espargaro, Nakagami, Oliveira et désormais, Miller. Dovizioso passe Marquez…qui chute juste après ! Attention, Andrea pourrait menacer Johann d’ici peu. Fabio est P14. Il reste maintenant trois tours. Alors que Zarco est désormais dans le dur face à Dovizioso, qui le passe facilement. Binder en fait autant. Le Français est 8ème.

Et c’est une victoire pour Joan Mir, sa première en MotoGP ! C’est peut-être lui qui sera champion du monde, d’ici deux courses. C’est aussi un doublé pour Suzuki, avec la seconde place d’Alex Rins, devant Pol Espargaro. Johann Zarco termine 9ème, Fabio Quartararo 9ème.