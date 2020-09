MotoGP – course : Morbidelli s’impose, Quartararo au sol, Zarco P15

MotoGP, Saint Marin, la course – Et c’est un nouveau vainqueur, qu’il faut célébrer, à Misano, après la victoire de Franco Morbidelli ! Le pilote Yamaha s’impose alors que son coéquipier abandonne après deux chutes. Mauvaise course aussi pour l’autre Français, Johann Zarco.

MotoGP, Misano, Quartararo loupe son départ

Au départ, c’est Morbidelli qui s’en tire le mieux et prend les commandes…devant Valentino Rossi ! Miller fait la bonne opération au troisième rang, suivi de Vinalès et Quartararo, tout deux mal partis. Et pour Fabio, le calvaire va se poursuivre quelques tours plus tard, lorsque le tricolore chute, après un dépassement réussi sur Vinalès. Il reprend la piste mais en dernière position, pour finalement abandonner en fin d’épreuve, après une seconde chute.

Aux commandes, Morbidelli vit une course tranquille devant Rossi, qui cède en fin d’épreuve face à Bagnaia, déchaîné. Puis Rins tente à plusieurs reprises également, de dépasser. Derrière, Zarco n’est pas dans le rythme. Passé par Nakagami à 12 tours du but, il rétrograde progressivement à la 14ème place, à 5 tours du but. Et alors qu’il ne reste que 3 tours au compteur, c’est Mir qui revient sur le groupe constitué de Rossi et Rins. Vinalès est 6ème, devant Miller, Dovizioso et Nakagami. Les KTM sont hors du top dix et loin du coupe aujourd’hui.

Puis Mir attaque son coéquipier et passe quatrième. Dernier tour ! Rossi tiendra-t-il son podium ? Rins semble soudainement à l’arrêt. Et Rossi craque et se laisse déborder par la Suzuki ! P4 pour le Doctor.

Grand-Prix de Saint Marin : pas le jour des tricolores !

Sous le drapeau à damier, Morbidelli s’impose finalement, après un cavalier seul. Première victoire, qui plus est à domicile, c’est beau ! Bagnaia marque de gros point côté Ducati, en terminant à une sublime seconde place. Pour compléter le podium, Mir, après un beau dépassement sur Valentino Rossi. Johann Zarco sauve finalement le point de la 15ème place. Maigre moisson pour le tricolore, sans doute au plus mauvais moment. A noter aussi, le changement de leader au championnat. C’est Andrea Dovizioso qui maintenant en tête du classement des pilotes, 6 points devant Quartararo.

