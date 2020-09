MotoGP – course : Quartararo renoue et hérite de la couronne de leader

MotoGP, Montmélo, la course – C’est une excellent opération, réalisée par Fabio Quartararo, en Catalogne. Passé au travers des chutes, le tricolore a parfaitement géré sa course pour aller s’imposer, tout en maitrise. Au championnat, il profite de la chute de Dovizioso et de la contre-performance de Vinalès pour prendre la tête et creuser l’écart sur ses rivaux.

Grand-Prix MotoGP de Catalogne : le départ

Après leur tour de mise en grille, les pilotes se positionnent progressivement sur leurs emplacements. Le poleman, Franco Morbidelli prend un bon envol ! Alors que Zarco se loupe…et chute ! Accrochage avec Dovizioso. Décidément, le tricolore n’est pas fort sur les départs. Pour sa part, Quartararo n’a pas pris un excellent envol. Mais il a la possibilité de prendre beaucoup de points à Quartararo, qui passe Miller pour revenir troisième.

Rossi est deuxième, Mir 4e, devant Pol Espargaro, Rins, Petrucci, Bagnaia, A Espargaro. Il reste 20 tours et un groupe s’est constitué, en tête. Morbidelli mène toujours devant Rossi, Quartararo, Miller, Mir, Pol, Rins, Petrucci, Bagnaia, Oliveira, Binder, Nakagami, A. Espargaro. Et superbe dépassement du tricolore sur le Doctor, pour le gain de la seconde place ! En revanche, rien ne va plus pour Maverick Vinalès, seulement 15ème de cette course.

Oui, définitivement, Fabio peut faire une grande opération au championnat, aujourd’hui. Et l’intéressé revient sur son coéquipier. Et à 16 boucles du dénouement, Quartararo passe Morbidelli ! Néanmoins, le tricolore ne s’échappe pas, bien que Rossi soit légèrement décroché, derrière la seconde Yamaha Petronas. Miller, 4ème est un peu plus loin, à deux secondes. Pol Espargaro au sol !! A douze tours du but. Il venait de passer Petrucci.

Alors que Morbidelli commet une erreur et, ainsi, ouvre la porte à Valentino Rossi, désormais deuxième ! A peine plus loin, Joan Mir est revenu dans le sillage de Jack Miller. The Doctor chute ! Incroyable ! Alors qu’un 200ème podium lui tendait les bras…Miller hérite donc de la 3ème place. Mais Mir s’occupe du cas de la Ducati et récupère cette 3ème position ! Rins est maintenant proche de faire la jonction avec Jack.

Autre dépassement, celui de Bagnaia sur Petrucci. Belle remontée pour celui qui sera très certainement le coéquipier de Miller, l’an prochain, au sein du Team Factory. Nakagami remonte aussi, le voilà P8. De son côté, Vinalès remonte lentement, il est 11ème. Et nouvelle chute, cette-fois pour Oliveira. Alors que Mir revient fort sur Morbidelli. Pour Fabio, c’est le mode gestion qui est activé. En effet, il compte plus de 3 seconded d’avance sur son compagnon d’écurie.

A 5 tours du but, Rins déborde Miller. Alex est 4ème désormais. Puis, à deux tours du but, Mir s’offre le second rang, déposant Morbidelli. Ensuite, c’est Rins qui déborde la Yamaha, deux Suzuki sur le podium.

Le drapeau à damier s’agite, couronnant pour la troisième fois cette saison (et de sa carrière), Fabio Quartararo, vainqueur autoritaire à Montmélo. Mir termine deuxième et réalise lui aussi une belle opération, devant son coéquipier chez Suzuki. Place au classement