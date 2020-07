MotoGP – dates et horaires du G.P d’Espagne 2020, coup d’envoi de la saison

Tandis que la F1 a repris ses droits depuis plus d’une semaine, c’est au tour du championnat du monde de MotoGP de faire son grand retour. Et c’est sur le circuit de Jerez, théâtre du Grand-Prix d’Espagne 2020, que vont reprendre les débats. Evidemment, côté tricolores, nous surveillerons tout particulièrement Johann Zarco et Fabio Quartararo. Voici les dates, horaires et le programme TV.

MotoGP : Zarco, Quartararo, pression maximale

ENFIN, les deux roues vont reprendre leurs droits, vendredi 17 juillet 2020. Avec, bien entendu, des courses qui se dérouleront sans spectateurs. Toujours en raisons des mesures sanitaires, liées au coronavirus. C’est donc en Europe que ce championnat 2020 va débuter. D’ailleurs, une majorité de courses auront lieu sur le vieux continent. Notamment par le biais de courses « doubles », c’est à dire ayant lieu sur le même circuit, à une semaine d’intervalle. Aussi, Jerez bénéficiera de cet aménagement avec le GP d’Andalousie, 8 jours après celui d’Espagne.

Alors, forcément, pour les tricolores, cette saison 2020 symbolisera celle de tous les espoirs. Pour Fabio Quartararo, tout d’abord, qui est attendu sur la première marche du podium, après une campagne 2019 excellente de maîtrise et de maturité. Et puis, avec sa signature au sein de l’équipe officielle, l’an prochain, l’intéressé est clairement identifié comme un futur champion du monde. Une pression énorme qu’il lui faudra gérer, malgré son jeune âge.

Autre espoir, pour Johann Zarco cette-fois. Passé par plusieurs constructeurs en peu de temps, le Français va finalement rebondir avec Ducati. Et c’est au sein d’Avintia Racing que l’ex-pilote KTM tentera d’effacer son ardoise et de convaincre l’ensemble du paddock qu’il reste un pilote capable de gagner des courses, voire plus. Bien entendu, personne n’attendra de lui qu’il gagne avec une Ducati accusant un an de retard. Mais sur les circuits rapides particulièrement, nous sommes nombreux à l’attendre dans le top 6-8 de manière régulière. Et pourquoi pas un podium, sur une course pluvieuse ou débridée ? Pour Johann, l’enjeu est important à savoir, convaincre Ducati de lui confier un guidon chez Pramac ou même, dans le Team Factory. Donc là aussi, il y aura une pression folle dans la balance.

Pour le reste, comment ne pas évoquer Valentino Rossi. Le pilote italien vivra sa dernière saison dans l’équipe officielle de Yamaha. Et pour le moment, s’il semble presque acquis que le transalpin restera en MotoGP, on ne sait pas encore avec quelle structure cela se fera. En attendant, beaucoup de fans attendent de le revoir enfin sur un podium et surtout, sur la première marche.

Voici maintenant les horaires et le programme TV de ce Grand-Prix de MotoGP d’Espagne, à suivre sur Canal+.

Vendredi 17 juillet 2020

Libres 1 : 9H45, en direct sur Canal+

Libres 2 : 14H00, en direct sur Canal+

Samedi 18 juillet 2020

Libres 3 : 9H45, en direct sur Canal+

Libres 4 : 13H20, en direct sur Canal+

Qualifications : 14H05, en direct sur Canal+

Dimanche 19 juillet 2020

Warm-up : 9H15, en direct sur Canal+

Départ de la course : 13H55, en direct sur Canal+