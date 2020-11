MotoGP : dates, horaires, live TV du Grand-Prix de Valencia, acte 2

On prend les mêmes…et on recommence ! Après un Grand-Prix d’Europe de MotoGP largement perturbé par les intempéries, l’ensemble du paddock se retrouve à nouveau sur le tracé de Valencia. Cette-fois, à l’occasion d’une épreuve nommée simplement Grand-Prix de Valencia. Une course qui pourrait bien voir le sacre de Joan Mir se produire, sauf énorme retournement de situation.

MotoGP – Valencia : Mir dans un fauteuil bien confortable

Alors qu’il fait partie des pilotes les moins expérimentés, en MotoGP, Joan Mir pourrait vivre des émotions exceptionnelles dans quelques jours, à Valence. Ainsi, après sa première victoire dans la catégorie reine, le week-end dernier, l’Espagnol pourrait ravir sa première couronne, qui plus est sur ses terres, à une manche du terme du championnat. Néanmoins, pour y parvenir, le pilote Suzuki devra terminer la course, sans forcément viser le podium.

Derrière lui, ses plus proches concurrents ne sont autres que son coéquipier, Alex Rins et le tricolore Fabio Quartararo. Lequel, après sa chute dimanche dernier, a perdu presque tout espoir de réaliser l’exploit. D’autant que sur cette piste de Valencia, la Suzuki parait hors de portée de la Yamaha, dans une période difficile en termes de performance voire, de fiabilité. Aussi, avec 37 points d’avance, Mir pourra se contenter de contrôler ses adversaires à distance.

Pour assister à ce sacre hypothétique du leader du championnat, voici le programme TV et les horaires de l’épreuve, avant-dernière manche du championnat 2020.

vendredi 13 novembre 2020

Libres 1 : 10H46, en direct sur Canal+ Décalé

Libres 2 : 14H21, en direct sur Canal+ Décalé

Samedi 14 novembre 2020

Libres 3 : 10H46, en direct sur Canal+ Décalé

Libres 4 : 14H06, en direct sur Canal+ Décalé

Qualifications : 14H48, en direct sur Canal+ Décalé

Dimanche 15 novembre 2020

Warm-up : 9H55, en direct sur Canal+ Décalé

Départ de la course : 13H57, en direct sur Canal+