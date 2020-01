Le championnat du monde de MotoGP va bientôt revenir, par le biais des traditionnels tests officiels. Il s’agira d’une occasion unique de prendre nos marques avec les écuries, leurs pilotes et leurs nouvelles machines. Un premier indice sur la hiérarchie qu’il faudra décrypter avec prudence, comme toujours.

MotoGP : 3 rendez-vous avant le coup d’envoi

C’est à partir du dimanche 2 février prochain que la Moto GP cuvée 2020 fera ses débuts. En effet, le circuit de Sepang, en Malaisie, sera le théâtre d’une série de trois journées de tests. Ainsi, entre les 2 et 4 février prochains, les écuries auront la possibilité de réaliser un premier « Shakedown ». Puis, la semaine suivante, nous rentrerons d’avantage dans le vif du sujet avec les essais, du 7 au 9 février 2020.

Puis, à vers la fin du mois, à Losail, il s’agira de l’ultime séance de répétition, au Qatar. Là encore, trois journées seront disponibles, en vue de réaliser les derniers ajustements et réglages. Et cette-fois, les chronos auront d’avantage leur importance, le premier Grand-Prix de la saison se déroulant justement sur ce circuit, du 6 au 8 mars 2020. Voici donc le programme complet de ces tests de pré-saison Moto GP mais aussi, Moto2 et Moto3.

MotoGP : 02-03-04 février : Sepang (Malaisie)

MotoGP : 07-08-09 février : Sepang (Malaisie)

Moto2 et Moto3 : 19-20-21 février : Jerez (Espagne)

MotoGP : 22-23-24 février : Losail (Qatar)

Moto2 et Moto 3 : 28-29 février/01 mars : Losail (Qatar)